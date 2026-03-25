В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Десислава Янчева от София.

На Десислава се падна да играе с кутия номер 22. Надявайки се в нея да има по-голяма сума, тя отказа първата оферта от 2000 €, а след това и 1700 €. Но с напредването на играта големите суми намаляваха, а с тях и офертите на Банкера. Десислава отхвърли още 1000 €, 900 € и 600 €, а когато в последните три кутии останаха 2 €, 100 € и 1000 €, тя реши да приеме оферта от 333 €. В своята кутия накрая откри едва 2€ и решението да приеме офертата се оказа добро за нея. Играта не донесе на Десислава голяма сума, но все пак тя успя да надхитри Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ с печалба от 333 € и много положителни емоции.

