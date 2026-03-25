Къде се запознават, как се запалват искрите помежду им и с какви чувства посрещат поканата за участие на Виктор в "Като две капки вода"?

Виктор разказва, че не е очаквал поканата за участие в любимото шоу за имитации. „Все пак е шоу, в което участват най-известните личности в България. Бях в шок и ми трябваше малко време да помисля. Казах си, че винаги мога да се справя с трудностите. Не е лесно да си на тази сцена и всеки ден го разбирам. Но си казах, че ще се впусна в това приключение", споделя той.

„Нямах притеснения до момента, в който трябваше да изпращам видеа, в които имитирам различни артисти, за да може от продукция да видят как ще ги представя. Верджиния ме гримираше вкъщи. Не ѝ беше лесно да се справи с тази задача, особено когато трябваше да имитирам бял изпълнител. Но подготовката беше забавна и придобих увереност, че мога да се справя в „Капките““, разказва Виктор, на когото предстои да се преобрази в поп фолк звездата Меди. Признава, че подготовката за имитацията за момента върви притеснително. Но пък се радва, че Бутонът на късмета му е отредил мъжки образ. „Има шанс да се получат работите. Той е много интересен артист и много ми харесва енергията, която излъчва. Много е различен от това, което съм слушал като поп фолк. Смятам, че ще ми е по-лесно да го имитирам вокално от Гуен Стефани. По-близо сме и като цветове. Което също допринася много за образа. Той има специфична дрезгавина в гласа, която е много интересна. За орнаментиката ще си помогна с образа на Ивана.“

Синът му много се забавлява с песните му, разпознава го дори в обувките на поп фолк фурията Ивана. Любимият му образ в „Капките“ е този на Принс. Дори се опитва да запее песента. А според родителите му определено има музикален талант.

Къде се запознават Виктор и Вирджиния, как се преплитат пътищата им и много интересни моменти от тяхната вълнуваща любовна история, гледайте във видеото.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Боряна Димитрова