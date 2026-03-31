Инфлуенсърката Симона Георгиева беше елиминирана от надпреварата за голямата награда в Hell’s Kitchen тази вечер. След поредна номинация и неубедително представяне по време на вечерната резервация, шеф Виктор Ангелов взе решение да сложи край на участието на 21-годишната немска възпитаничка.

Денят в Кухнята на Ада първо тества паметта и бързата мисъл на участниците, а предимството в играта грабна един от новобранците при Червените - Ремзи. В кулинарното предизвикателство след това всеки от участниците трябваше да приготви авторско блюдо с предварително избрано вариво.

Похвали за своите чинии получиха целеустремената Трифонова и героят Ремзи, както и острието Йордан, който осигури ключовата точка и победата за Сините. Успехът донесе специална изненада - посещение в родното място на лъчезарния Лападатов - Враца. Оранжеви престилки пък заслужиха Цветомир, Симона и Галин.

Вечерната резервация се превърна в истинско изпитание за търпението на шеф Виктор Ангелов. Сините успяха да преодолеят трудностите в комуникацията си и завършиха вечерята си успешно. Лавина от неуспехи на станцията на Симона обаче доведе до изгонване на Червените от кухнята, а след това и до раздялата ѝ с надпреварата.

Най-младата участничка в предаването този сезон е следващият ексклузивен гост в официалния подкаст “Кухнята след Ада”. Водещият Станислав я посрещна с поредица провокативни въпроси, а сред отговорите зрителите ще срещнат истината за отношенията ѝ с Маргарита, лошият късмет на Червените, изживяването ѝ в предаването и нейния фаворит за крайния успех. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

