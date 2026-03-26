Милена Ал Кюрди признава, че готвенето в нажежената обстановка в Кухнята на Ада е било трудна задача за нея. Бързо се сприятелява с останалите участници в предаването и съжалява, че е отпаднала на ранен етап от надпреварата. „Искаше ми се да ги опозная по-добре. Разочарована съм от себе си и мисля, че можех да покажа много повече. Но такива са правилата на играта.“

Сладкарката Милена Ал Кюрди беше елиминирана от Hell’s Kitchen

Милена влиза в Hell’s Kitchen с мисълта, че в предаването е голям купон. Но се оказва прекалено стресиращо за нейната психика. „Не съм работила в ресторант и не бях добре подготвена. В живота съм такъв човек, че не обръщам голямо внимание на драмите. Гледам да съм над нещата.“

Милена е родена в България, но баща ѝ е от Палестина. Заема ли арабската кухня място в живота ѝ?

„Израснала съм с арабската кухня. Тя е много характерна и темпераментна. Богата е на вкусове, подправки и съставки. Обожавам я. Задължително в моята кухня присъстват арабските подправки“, споделя Милена и разказва, че в детството ѝ агнешкото месо задължително е присъствало на трапезата в дома ѝ. Самата тя готви от 14-годишна възраст. Семейството ѝ държи да е добра домакиня. Научава се на много неща и в готвенето и в сладкарството. Оттам идва и страстта ѝ към готвенето и десертите. Планира да продължи да се развива в сферата на сладкарството.

Милена Ал Кюрди от Hell's Kitchen: Стресът в кухнята ме спря от това да покажа най-доброто от себе си!

„Съжалявам, че не успях да се разгърна като характер в Hell’s Kitchen и като потенциал в кухнята. Като готвене, като отношение към храната. Моят фаворит е Денисиньо. От самото начало, когато видях как се раздава и се вихри в кухнята, няма слабо място. Надявам се той да спечели.“

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Боряна Димитрова