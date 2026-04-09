В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Оля Трендафилова от София.

На Оля се падна кутия номер 16, която тя реши да смени за кутия номер 1 с първата оферта на Банкера. Отхвърли следващите оферти от 750 €, 500 € и 550 €, а когато останаха три кутии с 10 €, 300 € и 10 000 €, Оля реши да не рискува и прие офертата от 1000 €. Кутията с 10 000 € остана до края, но в своята кутия 1, тя откри 300 € и разбра, че е направила добра сделка. Така Оля не само запази хладнокръвие в ключов момент, но и взе разумно решение, което й донесе по-висока сума от съдържанието в нейната кутия. С усмивка и печалба от 1000 €, тя си тръгва от „Сделка или не“, доказвайки, че понякога най-добрата стратегия е да избереш сигурността в точния момент.

