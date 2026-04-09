В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Фолклорови от София и семейство Гларусите от Бургас.

След три победи, Фолклорови се изправиха срещу силен съперник в лицето на Гларусите, които започнаха играта с победа в първи рунд. Фолклорови успяха да откраднат във втори рунд и да изравнят резултата, но в следващите три рунда, Гларусите взеха всички точки. Те си спечелиха победата с 430:69 точки и заслужено продължават към следващата битка.

В „Бързи пари“ събраха 75 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Гларусите ще посрещнат семейство Янкови от Пловдив.

Редактор: Боряна Димитрова