От началото на войната в Украйна, въпросът с подсилването на военните сили намира място в дневния ред на европейските страни. Каква обаче е ситуацията?

Към 2026 г., само 11 държави все още имат задължителна военна служба. Това са Австрия, Гърция, Кипър, Естония, Литва, Латвия, Финландия, Хърватия, Норвегия, Дания и Швеция. В последните две тя обхваща и мъжете, и жените.

"В ситуацията, в която се намира светът в момента, мисля, че е необходимо. Считам, че е справедливо и правилно жените да участват на равни начала с мъжете, но за мен това създава предизвикателства, когато човек не е свикнал с толкова много жени – например, екипировката и униформата често са прекалено големи, или трябва да се преодоляват много препятствия, за да се получи всичко както трябва", смята Катрин от Дания.

Жените в армията в Норвегия - между възможностите и рисковете (ВИДЕО)

В началото на века, много от страните махнаха наборната служба, но в някои държави като Полша и Испания, държавата поддържа регистрация на подлежащите на мобилизация, в случай на нужда. Белгия, Франция, Германия и Румъния нямат задължителна военна служба, но през последните две години започнаха процес по набиране на доброволен запас.

"Предвид настоящата ситуация на сериозна заплаха, можем да запазим мира само чрез надеждно възпиращо въздействие. То изисква готовност, а тя оборудване, личен състав, обучение и много, много тренировки", каза ген. Карстен Бруер, началник на Генералния щаб на Бундесвера.

Сред европейските държави без войска са Исландия, Андора, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и Ватикана. Всички те разчитат на защита от съседните им страни или както е в случая на северния остров на съюзниците от НАТО. Исландия е от страните основатели на Алианса.

След близо две десетилетия Хърватия връща задължителната военна служба

Андора и Монако, заедно със Сан Марино и Ватикана, имат доброволни формирования с церемониални и охранителни функции. Задълженията им са свързани с носенето на знамето и охраната на някои сгради. Специално за Швейцарската гвардия, която охранява Папата, има и условия. Гвардейците трябва да бъдат католици, не по-ниски от 174 см, неженени и да бъдат на възраст между 19 и 30 години.



Във военните части на страните не влизат полицейските части, които всяка държава има.

Редактор: Ивета Костадинова