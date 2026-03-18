Предвид нарастващите геополитически напрежения, много европейски страни искат да подготвят по-добре населението си за отбрана на страната си. Те търсят начини да привлекат повече млади хора за военна служба – както мъже, така и жени.

Равенството е част от ежедневието в норвежките казарми. От въвеждането на задължителната военна служба за жени през 2015 г. Техният дял непрекъснато нараства.



Срещаме ви с две 19-годишни момичета - Кая и Карин, се явяват за служба. Току-що завършили училище, те ще прекарат следващите 12 месеца в норвежките въоръжени сили.

Очаква се скоро жените в армията да съставляват 40 процента от всички новобранци. Всяка година се подбират най-добрите и най-подготвените. Само половината от кандидатите издържат приемния изпит. Въпреки напредъка на армията в набирането на жени, засега в петчленния изпълнителен ръководен екип има само една дама. Освен това разследващ доклад от 2025 г. посочва, че почти всяка втора новобранка е съобщила за сексуален тормоз. Инструкторите по обучение са съгласни – това не дава добра картина.

„Всички в казармата сядат заедно, за да обсъдят какво може и какво не може да се толерира. Насилието и тормозът никога не бива да се приемат. Това влияе и на ефективността ни на бойното поле”, заяви Джон Хенрик Ос от Норвежките въоръжени сили.

Кая и Карин приключиха първата си седмица в казармата. Досега не са преживели никакви неприятни ситуации. Напротив – съжителството с техните колеги мъже върви добре, дори в смесените спални помещения.

Те са доволни от първата си седмица в униформа. Виждат се с връстници, които иначе може би никога нямаше да срещнат – от различни социални среди и от цяла Норвегия. Това са хората, на които може един ден да се наложи да поверят живота си.

Редактор: Габриела Павлова