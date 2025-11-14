Германия въвежда задължителни прегледи за военна годност. Целта е да бъдат привлечени повече войници в Бундесвера, за да се попълнят около 80 хиляди вакантни места.

Вчера управляващите представиха компромисен вариант. От началото на следващата година в Германия отново ще бъде въведено военното преброяване. Въпросник ще се изпраща на всички мъже и жени над 18-годишна възраст. Целта е да се разбере какви са нагласите към служба в германския Бундесвер. Министърът на отбраната заяви, че специалисти ще говорят с кандидатите и ще се опитат да открият най-силните им страни, както и с какво те могат да бъдат полезни.

Следващата стъпка е всички мъже, родени на или след 1 януари 2008 г., да минат задължителен медицински преглед.

Германия направи първата сериозна крачка към възстановяване на военната си готовност

Така Бундесверът ще съхранява резерв от потенциални новобранци в случай на нужда. На всеки 6 месеца пред Бундестага ще бъде представян доклад за това колко са доброволците в германската армия. Ако нужният брой не се събере, е възможно гласуването на втори закон, чрез който с жребий да бъдат избрани тези, които да се яват на военна служба.

Чуйте повече във видеото.