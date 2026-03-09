След почти две десетилетия Хърватия отново въвежда задължителна военна служба за мъжете. Мярката е част от плановете на правителството за модернизиране на въоръжените сили и привличане на повече новобранци.

От март младите мъже ще преминават двумесечно основно военно обучение, което при определени условия може да бъде заменено с гражданска служба. Министерството на отбраната подчертава, че програмата ще включва компенсации за разходите и може да подобри възможностите за професионална реализация на младите хора.

Сухопътните войски ще получат ново въоръжение през 2026 г.

Критиците на реформата обаче предупреждават, че службата може да ограничи свободата на избор и да увеличи емиграцията сред младежите.

Темата предизвиква широк обществен дебат. По време на Ден на отворените врати в Хърватската военна академия в Загреб млади хора получиха възможност да се запознаят отблизо с живота в армията и ежедневието на професионалните войници. 18-годишният Матко Прпич от Беловар вече е получил призовка за военна регистрация и очаква основното си обучение. Според него военната служба може да помогне за изграждане на дисциплина и добра физическа подготовка. Той смята, че в условията на войни по света е важно младите хора да имат поне основни знания в областта на отбраната. Подобно мнение изразява и 16-годишният Адел Барбериса от Вукомерец, който вижда в службата възможност за придобиване на полезни умения и знания, които може да помогнат на човек да защити себе си и близките си.

Плановете на хърватското правителство предвиждат около 4000 млади мъже да преминат двумесечното обучение още тази година. Според проучване сред 13 000 младежи, проведено при военната им регистрация, около 65% подкрепят въвеждането на задължителна военна служба. Все още не е ясно колко от тях ще изберат да отложат обучението или да се насочат към гражданска служба. Сред възможните причини за отлагане са започване на обучение в университет, развитие на собствен бизнес, професионална спортна кариера, грижа за член на семейството или раждане на дете.

