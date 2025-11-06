Снимка: iStock
Очакват се около 4000 нови пистолета
Ново въоръжение очакват сухопътните войски през 2026 г. Това стана ясно на полигон „Ново село“, където днес се провежда турнир по стрелба, част от проявите в чест на празника на сухопътните войски.
Генерал-майор Деян Дешков съобщи, че поръчката вече е приключила. Около 4 000 нови пистолета се очакват през следващата година, като условието е те да бъдат заплатени и за това са предвидени средства.
Хърватия връща задължителната военна служба
Друга голяма новина е, че до края на декември тази година във всяко военно поделение в България ще бъде изграден симулационен център за подготовка на пилоти на дронове. От следващата година се задвижва и процедура за нов снайпер за сухопътните сили, а в крайна сметка през 2026 г. се очаква да пристигне бойната машина на пехотата — така очакваният „Страйкър“.
