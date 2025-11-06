Ново въоръжение очакват сухопътните войски през 2026 г. Това стана ясно на полигон „Ново село“, където днес се провежда турнир по стрелба, част от проявите в чест на празника на сухопътните войски.

Генерал-майор Деян Дешков съобщи, че поръчката вече е приключила. Около 4 000 нови пистолета се очакват през следващата година, като условието е те да бъдат заплатени и за това са предвидени средства.

Друга голяма новина е, че до края на декември тази година във всяко военно поделение в България ще бъде изграден симулационен център за подготовка на пилоти на дронове. От следващата година се задвижва и процедура за нов снайпер за сухопътните сили, а в крайна сметка през 2026 г. се очаква да пристигне бойната машина на пехотата — така очакваният „Страйкър“.