Хърватия връща задължителната военна служба 17 години след като я отмени. От следващата година всички мъже, навършили 18, ще преминават двумесечно обучение, а жените ще могат да участват доброволно. Целта на програмата е през 2026-та да бъдат обучени близо 4 000 новобранци.

От следващата година всички мъже в Хърватия, навършили пълнолетие, ще трябва да преминат двумесечно военно обучение. Жените ще бъдат освободени от задължителната служба, но ще могат да се включват доброволно. А отказалите военна служба по съвест ще служат 3 или 4 месеца в граждански служби, включително екипи за бързо реагиране.

"Хърватската армия има недостиг на хора, на професионални войници. Според публично достъпни източници липсват около 1500 души, което е малко над 10% от активните сили. Има и недостиг в резерва, тъй като през последните 17 години не е имало военно обучение, така че резервът трябва да бъде обновен”, сподели бившият военен пилот и военен анализатор за телекомуникационен портал Горан Реджепович.

Въпреки че новобранците няма да бъдат напълно обучени да боравят с тежки оръжия и оборудване, всички ще преминат основна военна подготовка.

"През тези два месеца те ще бъдат обучени във всичко, което считаме за основни военни умения, знания и способности, за да могат да се защитават на бойното поле, да помагат на своите другари и да поддържат необходимата комуникация. Освен това ще се запознаят с модерните системи, които използва хърватската армия. Няма да ги обучим напълно как да боравят с тях, но всички със сигурност ще придобият основни умения”, каза директорът на отдел „Човешки ресурси“ в Министерството на отбраната Иван Юсич.

Правителството се надява, че възстановяването на наборната служба ще помогне за запълване на недостига в състава на въоръжените сили. Но експерти поставят под съмнение дали краткото обучение е достатъчно, за да подготви войници за съвременните бойни условия.

"Искрено се съмнявам, че основното военно обучение ще увеличи бойните способности на въоръжените сили и отбранителния потенциал на страната. За два месеца е трудно да се постигне нещо значимо”, коментира Реджепович.

