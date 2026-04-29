Американският президент и преди е определял себе си като крал
Белият дом приветства историческото посещение на крал Чарлз III в САЩ със снимка на британския монарх, застанал до президента Доналд Тръмп в Белия дом във вторник, 28 април, съобщи People.
Чарлз III с реч пред Конгреса на САЩ
„ДВАМА КРАЛЕ“, надписаха от Белият дом към снимката в официалния профил в X.
TWO KINGS. 👑 pic.twitter.com/iPVUxc4i4H— The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026
Тръмп и преди се е оприличавал на кралска особа. В публикация в Truth Social миналата година, след като администрацията му спечели първоначалната съдебна битка срещу програмата за таксуване на задръстванията в Ню Йорк, Тръмп се похвали с думите: „ДА ЖИВЕЕ КРАЛЯТ“.
След публикацията на Тръмп, Белият дом публикува илюстрация на президента върху корица на измислено списание, наречено „Тръмп“, наподобяваща Time. На изображението той носи корона и позира на фона на силуета на Ню Йорк. Публикацията, която Белият дом сподели в Instagram и X, повтаряше посланието на Тръмп „Да живее кралят“.
"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025
В същото време хиляди американци протестират срещу администрация на Тръмп от юни насам. Митингите са под надслов „Без крале“. „Президентът смята, че управлението му е абсолютно. Но в Америка нямаме крале“, написаха организаторите на протестите на своя уебсайт.
Мадона разкритикува Тръмп, че се е нарекъл „крал“
На въпрос през юни дали Тръмп се смята за крал, прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит отговори: „Президентът се смята за президент на Съединените американски щати. Ние сме конституционна република“.Редактор: Цветина Петрова
