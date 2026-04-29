Белият дом приветства историческото посещение на крал Чарлз III в САЩ със снимка на британския монарх, застанал до президента Доналд Тръмп в Белия дом във вторник, 28 април, съобщи People.

„ДВАМА КРАЛЕ“, надписаха от Белият дом към снимката в официалния профил в X.

Тръмп и преди се е оприличавал на кралска особа. В публикация в Truth Social миналата година, след като администрацията му спечели първоначалната съдебна битка срещу програмата за таксуване на задръстванията в Ню Йорк, Тръмп се похвали с думите: „ ДА ЖИВЕЕ КРАЛЯТ“ .

След публикацията на Тръмп, Белият дом публикува илюстрация на президента върху корица на измислено списание, наречено „Тръмп“, наподобяваща Time. На изображението той носи корона и позира на фона на силуета на Ню Йорк. Публикацията, която Белият дом сподели в Instagram и X, повтаряше посланието на Тръмп „Да живее кралят“.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

– President Donald J. Trump

В същото време хиляди американци протестират срещу администрация на Тръмп от юни насам. Митингите са под надслов „Без крале“. „Президентът смята, че управлението му е абсолютно. Но в Америка нямаме крале“, написаха организаторите на протестите на своя уебсайт.

На въпрос през юни дали Тръмп се смята за крал, прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит отговори: „Президентът се смята за президент на Съединените американски щати. Ние сме конституционна република“.

