„Да живее кралят!”. Това написа американският президент Доналд Тръмп в собствената си социална мрежа Truth Social.

Повод за самообявяването му за монарх стана решението на администрацията му да отмени федералните такси за задръстванията в Ню Йорк. „Таксите за задръстванията са мъртви. „Манхатън” и цял Ню Йорк са спасени. Да живее кралят!”, гласи постът на Тръмп.

Малко по-късно официалните акаунти на Белия дом в X, Instagram и Facebook също го публикуваха на фона на снимка, наподобяваща корица на списание.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB