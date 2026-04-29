В сряда гости в предаването „Пресечна точка” са предприемачът Надежда Рангелова, юристът Никола Вапцаров и политологът Милен Желев.

Първата тема, която обсъдиха, беше за закриването на „Магазин за хората”. Днес служебният министър на земеделието разпореди затваряне на инициативата и едноличното акционерно дружество. Целта е намаляване на загубите за гражданите. Това се случи, след като ръководството подаде оставка, а премиерът Андрей Гюров и Иван Христанов изнесоха данни за финансови несъответствия и нарушения.

След това гостите навлязоха дълбоко в темата за българското здравеопазване. От Българския лекарски съюз смятат, че не можем да имаме европейско здравеопазване с неевропейски вноски. Затова предлагат от 8% да стигнат 10 на сто, а дори и повече.

