Министърът на енергетиката Трайчо Трайков разпореди спешна проверка и предприемане на мерки за премахване на радиоактивни отпадъци от терен в столичния квартал „Малинова долина“, като лично присъства на инспекцията на място. Причината е постъпил сигнал за радиационно замърсяване на бивша площадка на Централното изотопно хранилище.

По думите на Трайков в отделни точки са отчетени стойности на радиационния фон, които са между 10 и 70 пъти над естествените нива. Измерванията са направени на около 10 сантиметра над почвената повърхност. Въпреки завишените стойности, властите уверяват, че при спазване на въведените ограничения за достъп няма непосредствен риск за здравето на хората и околната среда.

Екипи на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ са извършили пълно обследване на района със специализирана апаратура за идентифициране на изотопи. Резултатите са докладвани на министъра, както и на представители на Националния център по радиобиология и радиационна защита и други институции.

Министърът призова гражданите да не преминават през оградената зона, като подчерта, че държавата трябва да предприеме окончателни действия за възстановяване и обезопасяване на терена. Той определи случая като дългогодишен проблем, който е недопустимо да остане нерешен в жилищен район на столицата.

Трайков е възложил на ДП „Радиоактивни отпадъци“ да изготви подробен доклад с оценка на необходимите средства и мерки, който да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.

