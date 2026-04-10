В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Гларусите от Бургас и семейство Янкови от Пловдив.

Новите съперници на Гларусите ги изненадаха още в първи рунд, като успешно откраднаха точките им и поведоха. Във втори рунд, Гларусите успяха да изравнят резултата, но Янкови не им дадоха повече възможност да разкриват. Те спечелиха всички рундове до края на играта и това им донесе победата с 435:51 точки.

В „Бързи пари“ събраха 118 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Янкови ще посрещнат семейство Щурачеви от София.

Редактор: Боряна Димитрова