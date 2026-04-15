24-годишният Георги Лападатов от Враца признава във визитката си, че животът му се върти около кухнята. Той сбъдна мечтата си да участва в Hell’s Kitchen, но след последната резервация, напусна Къщата на Ада. Днес той е гост в студиото на „На кафе“, където споделя, че е щастлив и доволен от участието си в кулинарното предаване. С усмивка си спомня преживяванията и гледа позитивно напред в бъдещето. Гала и зрителите на NOVA отбелязаха последните думи на шеф Ангелов, с които той го изпрати и те бяха, че вярва в него, повече отколкото той самият в себе си.

„Аз не можах да повярвам достатъчно себе си, колкото той в мен. Може би това ми беше и най-голямата грешка“, признава младият мъж, който кандидатства три пъти за участие в предаването.

Лападатов разкрива, че е имал пророчески сънища, в които вижда, че ще го поканят в кулинарното шоу. Нощта след като подава документите си, сънува, че го канят на кастинг. Пророчески сън има и вечерта преди последната му резервация в шоуто и го разказва на колегите си. Преди да влезе в предаването се съветва с приятелката си Виктория Зайкова от сезон 4, с която се запознават в ресторанта й на морето. Тя не само му дава съвети, но се превръща в негов пътеводител.

„Когато шеф Ангелов застанеше пред мен, си гълтах граматиката. Имах силен респект от него, а същевременно той е много мил и добър. Усещах, че съм му любимец. Повечето хора, с които се срещам, сега плачат и казват, че не е трябвало аз да излизам от предаването. Но истината е, че станах любимец на цяла България с участието ми в Hell’s Kitchen“, споделя Лападатов.

Той разказва, че е плакал два дни след напускане на кулинарното шоу и всичко извън Къщата на Ада му се е струвало различно и като хаос. Не се чувства обиден и се радва, че е излязъл като добър човек.

„Моят фаворит за победител в Hell’s Kitchen е Денис и с него смятам да поддържам връзка“, категоричен е той.

Сред любимите му спомени е моментът, в който издава резервацията и спасява отбора си. От предаването му остават само хубави спомени и положителни емоции. Тъй като няма как да се повтори това уникално изживяване в Кухнята на Ада, Георги татуира на ръката си инициалите на предаването. Желанието не Лападатов е да излезе след Маргарита. Според него тя не е лош човек, но успява да вбеси с поведението и държанието си всички, които са в кухнята. Никой не успява да устои на конфронтацията й и дори спокойния Лападатов излиза извън равновесие.

Георги разказва, че е бил затворено и срамежливо дете и е прекарвал летата си при баба си и дядо си на село. Обича много мекиците и сладките шишарки на баба си, които са му спомен от детството, прекарано при нея. Тя е тази, която приема присърце ангажимента да го научи да готви и по-късно любовта му към кулинарията се превръща в негова професия. Първото му влизане в професионална кухня е на 19 години, когато отива да работи на морето. Там започва да се учи да прави панировки, сачове, морски дарове. След завръщането си в родния град, започва работа в ресторант, който става негово второ семейство. След излизането си от Hell’s Kitchen, целият екип на ресторанта го обявяват за техен победител и са горди с участието му. Разказва, че е започнал да включва рецепти от шоуто в менюто на ресторанта и очаква да се увеличи броя на клиентите.

