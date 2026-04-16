На 19 април в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на Lordi, Rob Zombie, Laibach и Periphery.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю със Stampin’ Ground и ще бъде припомнено какви истории разказаха Krisiun за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa The Cure и репортаж от словенския фестивал “Tolminator”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно c Paradise Lost, ще видят как Royal Republic правят кавър на Shocking Blue, класическата песен ще бъде нa Pantera, в “Exotic“ ще бъдат представени Mawiza, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Septicflesh в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Scars on Broadway, Epica, Erik Gronwall, Hell Boulevard, Black Spikes, Another Day, Pig Destroyer, Visions of Atlantis & Warkings и Mammoth също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 19 април, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 24 април от 00:30 ч. по DIEMA.

Редактор: Райна Аврамова