Кое минало е актуално и днес? Защо все чакаме Бог или друг спасител да слезе при нас с кран или по друг начин, за да ни реши проблемите? И какво можем да прочетем между редовете на текстове, писани преди 25 века? Ще си говорим с режисьора Явор Гърдев, който е част от почетния съвет и журито на Фестивала за античен театър EX MACHINA: ACADEMIA.

„Този фестивал се опитва да покаже и да докаже, че миналото е нещо, което влиза в настоящето. И колкото по-добре познаваш миналото, толкова по-добре можеш да си даваш сметка на какво присъстваш и по какъв начин участваш в настоящето. Когато човек проникне в логиката на това, което се е случвало, толкова повече изгражда вътрешни механизми да се справи с истината – че нещата се повтарят“, споделя Явор Гърдев.

Защо, ако една от основните мисии на миналото е да ни научи да не го повтаряме, ние продължаваме да го правим?

Това е мисия от миналото, която е вменена от нас. Само по себе си то няма такава мисия. Това, което историята ни учи парадоксално е, че ние не се учим от нея. И няма да започнем да го правим.

Защо от заглавието на фестивала сте премахнали Бог?

Миналата година EX MACHINA имаше за цел да обедини едно по-съвременно възприятие за това какво би могъл да бъде този фестивал с неговата антична функция. Тази година EX MACHINA: ACADEMIA е с образователен акцент. Става дума за млади хора, които през античния театър да стигнат за връзката, за която говорим. Те преживяват античността като нещо, което могат да актуализират чрез себе си. Участват артистични лицеи и училища от различни държави. Обикновено южни страни като Италия, Гърция, Кипър, България и Испания. Страни, които чисто географски са много близо до това наследство. Страни, в които има антични театри. Ние в България можем да се похвалим с един – Античния театър в Пловдив, който е важно културно наследство. И това е правилното място, за да се случва една такава инициатива.

Срещата на всеки човек с изкуствата е индивидуална. За много хора тя се превръща в съдбовна среща.

Чакаме ли ние някой спасител да дойде и да ни спаси?

Наблюдава се такъв общ феномен и той е силно свързан със страха от смъртта. Това е най-важният политически мотиватор. Защото какво ни отваря бъдещето е въпрос и на античната драма и на днешните избори, който поражда голяма тревожност. А голямата тревожност винаги търси центриран субект, който би могъл да донесе решение. В този смисъл, когато някой не може да развърже гордиевия възел (ще си послужа отново с притча от Античността), идва някой, който просто го разрязва. И макар и болезнено се продължава нататък. Тази тревожност намира смисъл в подобно търсене и тя е точно толкова древна интуиция, колкото феномените, за които говорим. Дори по-древна от тях. Тя е в основата на човешкото съвместно битие и произвежда основите на политическата реалност.

За втора поредна година Античният театър в Пловдив ще се превърне в сцена на фестивала EX MACHINA: ACADEMIA на 2 и 3 май.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова