В рубриката "Извън образ" Елизабет Методиева – Бети срещна зрителите на NOVA с Борис Христов, който впечатлява с представянето си в "Като две капки вода". Имитацията му на диско кралиците Bananarama му донесе победа в шоуто за имитации, а до момента той е влизал в образите на Васил Найденов, Василис Карас, Теди Суимс, Томи Кеш и други.

Участникът разказа, че след превъплъщението си в гръцката звезда, започва да получава много съобщения и похвали от гърци и дава интервюта за няколко национални гръцки медии. Получава поздравления от официалната група на гръцката звезда и стремежът му е да не се отнася с подигравка към Василис Карас. Оказва се, че около 99% от гръцката аудитория харесва образа, който изгражда. Признава, че се радва и е изненадан от себе си.

„Въпреки че по корабите не съм изпълнявал поп фолк, оказа се, че нося балканския дух в сърцето си. Няма как да избягаш от корените си. Харесва ми емоцията, която създава тази музика у хората. Щом в Гърция казват, че имитационно, като глас и език съм се доближил до Василис Карас, това е най-големият комплимент, който съм получавал“, признава Борис.

Изпълнителят споделя, че не е ималпритеснения да се включи в шоуто за имитации. Въпреки че обикновено във формата участват популярни лица, миналогодишният победител в „Като две капки вода“ Вениамин също не е много популярен за широката аудитория.

„Когато получих поканата, това, което ме притесни, е дали бих могъл да влизам в други образи и да бъда някой друг освен себе си. Преди време една преподавателка ми каза, че тъй като съм прекалено искрен, никога няма да бъда добър актьор. Това не ме притесняваше, а в шоуто екипът много ми помага и се уча на различни неща. Притеснявах се дали ще се справя и дали няма да се изложа. Консултирах се със съпругата ми и тя каза, че ако не опитам, никога няма да разбера“, разказва участникът, който получава пълна подкрепа от близките си.

Борис разкрива, че има образи, от които се страхува и се надява да не му се паднат от Бутона на късмета. През годините той се е научил да не споделя дори и с близките си най-големите си страхове. Силно вярва, че ако човек каже нещо на себе си и го пожелае с цялото си сърце, то се случва.

Кой всъщност е Борис?

„Борис Христов обича безкрайно много да пее и се радва, че има възможност да го прави пред толкова голяма публика“, описва себе си той.

Как реагира семейството му на екстремните визии?

„Силно са впечатлени. След образа на Майли Сайръс баща ми ме прегърна и сподели, че не е очаквал да направя такова нещо“, споделя певецът.

Борис разказва, че не знае много за поп фолка като жанр, но сред многото изпълнители Меди е този, който го докосва най-силно.

В понеделник (27 април) певецът ще се срещне с едно от големите предизвикателства на сцената на "Като две капки вода" - образа на Васил Михайлов и народнат песен "Руфинка болна легнала".

Редактор: Райна Аврамова