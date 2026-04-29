Фондация За Нашите Деца и Галерия HERITAGE канят всички ценители на изкуството и доброто на благотворителната изложба „Приказка за доброто“, която ще се проведе от 5 до 18 май 2026 г. в София.

Официалното откриване ще се състои на 5 май (вторник) от 18:30 ч., когато гостите ще могат да се насладят на вдъхновяваща атмосфера, чаша вино и възможността да станат част от значима кауза.

В изложбата участват трима ярки творци:

– Стойчо Зерлиев – утвърден майстор на живописта, чиито картини въздействат със своята дълбочина и вътрешна светлина.

– Благовест Зерлиев – артист с разпознаваем експресивен стил и богато жанрово разнообразие.

– Силвана Пападами – автор на ефирни копринени творби, носещи усещане за магия и финес.

Техните произведения се обединяват около мисията да подкрепят деца с трудности в развитието, деца, лишени от родителска грижа, и деца в риск от изоставяне.

30% от приходите от всички продадени творби ще бъдат дарени в подкрепа на програмите на фондацията.

„Приказка за доброто“ е събитие, в което изкуството се превръща в жест на съпричастност. Всяка картина носи послание, а всяка покупка – реална възможност за по-добро бъдеще на дете в нужда.

Изложбата може да бъде разгледана до 18 май 2026 г. (понеделник) до 14:00 ч. в Галерия HERITAGE. Очакваме ви да споделим заедно силата на доброто.

Редактор: Райна Аврамова