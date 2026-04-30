Цветомир Атанасов влезе в Hell’s Kitchen 8 с ясното намерение да бъде различен - както в чинията, така и в начина, по който мисли и действа в кухнята. Срещата му с водещия на подкаста „Кухнята след Ада“ Станислав Иванов далеч не е случайна - двамата се засичат на кулинарно състезание във Варна, което Цветомир печели, а именно там получава и тласъка да се впусне в най-голямото кулинарно предизвикателство. Защо Цветомир е излязал от кожата си, когато вижда майка си в Кухнята на Ада и трудно ли е да станеш таксиметров шофьор в град, който почти не познаваш?

Участието му в Hell’s Kitchen обаче се оказва много по-тежко психически, отколкото е очаквал. Самият той сравнява изолацията с мини казарма - среда, в която липсата на сън, постоянният стрес и напрежението между участниците те поставят на ръба. Признава, че често е приемал нещата твърде лично, а адаптацията му е била едно от най-големите изпитания.

Въпреки трудностите, Цветомир успява да извлече ценни уроци - научава се да комуникира по-уверено, да защитава идеите си и да реагира по-бързо в динамична среда. Експериментите му в кухнята също не липсват - особено когато става дума за десерти, където не спира да търси нови комбинации и нестандартни решения.

Пътят му извън България също е ключова част от историята му. След първоначално заминаване на студентска бригада, животът го отвежда в различни кухни в САЩ - от Аляска, където прави първите си сериозни стъпки в професионална среда, до Лас Вегас, където натрупва опит в разнообразни кулинарни направления. Работи както в топла и студена кухня, така и в сладкарството - област, която остава негова страст и до днес.

Личният му живот също играе важна роля в решенията му. До него стои партньорката му, която го подкрепя във всеки етап - дори когато това означава да направи компромиси със собствения си път. Цветомир не крие, че именно тя е най-голямата му опора, а общите им планове включват не само професионално развитие, но и семейство.

Освен кулинарията, той има интереси и в други посоки - от музиката, която определя като чист израз на емоция, до света на финансите и търговията. Въпреки разнообразните си занимания, остава верен на идеята, че човек трябва да надгражда себе си постоянно и да не спира да се развива.​​

Днес Цветомир гледа напред - с нови възможности, включително предложения за развитие в България, и с по-ясна представа за това какво иска от живота.

Какво му коства участието в Hell’s Kitchen? И кое е онова качество, което според него всеки трябва да развива?

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова