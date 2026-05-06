В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Ураганови и семейство Аверите.

Играта на двете семейства премина в крадене на точки и трудни рундове и за двата отбора. Първи започнаха да разкриват Ураганови, но Аверите взеха точките им в първи и втори рунд. Ураганови все пак успяха да вземат точки в трети рунд, като ги откраднаха от Аверите, а те пък на свой ред откраднаха в четвърти рунд. Битката за точки продължи и в пети рунд, в който Ураганови разкриваха първи. Те познаха два отговора и дадоха шанс на Аверите на откраднат отново. Този път обаче си запазиха точките и с това взеха победата с 285:138 точки.

В „Бързи пари“ събраха 102 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Ураганови ще посрещнат семейство Андрееви от Русе.

