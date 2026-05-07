Михаела Филева бе сред гост-участниците в Нощта на дуетите в „Като две капки вода“, където заедно с Борис подариха на зрителите една от най-обичаните български песни “Огън от любов” в образите на Васил Найденова и Силвия Кацарова.

В интервю за „На кафе“ Михаела Филева разказва повече за емоцията да се качиш на сцената на любимото шоу за имитации и разкрива какви изненади готви за почитателите си.

„На сцената на „Като две капки вода“ всичко е различно. Защото, влизайки в обувките на едни от най-добрите изпълнители на планетата, както на мен ми се наложи в миналия сезон, прави тръпката много различна. Винаги ми е много приятно, когато имам повод да се връщам тук. Много обичам целия екип и съм страшно благодарна за отношението, което получих“, споделя певицата.

Михаела Филева разказва, че се случва често хората по улицата да я спират за снимка или за да я поздравят. В момента работи върху нови музикални проекти. Скоро на пазара ще излезе пореден неин албум – този път концертен. „Направихме много красив концерт в Зала 1 на НДК в края на миналата година и сега ще го издам на плоча. Буквално до броени дни. С много готин дизайн и нямам търпение да се случи. Ще бъде единствено и само на плоча в целия мащаб на голям симфоничен оркестър.“

