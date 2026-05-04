-
Владимир Михайлов: В Сезона-Слънце участниците са с изравнени сили
-
Ураганови срещу Новозагорки в "Семейни войни"
-
Разумна игра в "Сделка или не"
-
Николаос Цитиридис: Smart Face е забавно шоу, в което хора на улицата могат да спечелят много пари
-
Тото и баща му Венцислав за кулинарните умения като наследство
-
Даниел Бачорски повежда екип от SOS разтребители
Гост в рубриката „Извън образ“ на Елизабет Методиева тази сутрин бе поп фолк дивата Емилия
Пред Елизабет Методиева обичаната изпълнителка разкрива, че е щастлива, че е преминала „училището“ „Като две капки вода“. „Радвам се, че се запознах с толкова много прекрасни и талантливи хора, артисти, които носят добри сърца и човечност. Доволна съм, че ме поканиха и приех да участвам в предаването. Мога само хубави неща да кажа за „Капките“, категорична е Емилия.
Весела Бабинова: Между сцената, страховете и чудесата в живота
Емилия споделя, че вълнението ѝ не е насочено само за финала на шоуто на 18 май в зала „Арена 8888 София“. „Вълнувам се, че съм участник в това предаване. Вълнувам се, че научих много. Всеки един лайв адреналинът ми се качваше, а пулсът се увеличаваше. И за финала отново ще бъде така. Публиката на „Капките“ и моята публика ще се съберат и това е едно шоу, което за мен е прекрасно изживяване.“
Пламена: Оставих душата си на сцената на „Като две капки вода“, изпълнявайки System of a Down
Поп фолк звездата разказва, че когато е приела поканата за участие в предаването, е изпитала притеснение за това дали ще успее да се справи с образите. „Мъжете се имитират много трудно. А да го постигнеш за седмица, е почти невъзможно.“
Емилия разкрива, че най-големият ѝ коректив е нейният съпруг и нейният PR. „Това са хора, които не се притесняват да ме критикуват и се радвам, защото не е хубаво да те вдигат непрекъснато на пиедестал. Трябва да можем да си казваме успешните неща, но и неуспешните. Аз не съм от хората, които обичат само и единствено комплиментите.“
Каква е била реакцията на съпруга и децата ѝ, когато е получила предложението за участие в шоуто, повече за най-новата ѝ дуетна песен със Софи Маринова, кое я е затруднило най-много от образа на Краси Радков, гледайте във видеото.
На 9 май Емилия ще изпълни бутиков мини концерт заедно със своя бенд, който подготвя от дълго време.
Не пропускайте "Като две капки вода" на 11 май от 20:00 ч. по NOVA.
Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни