Пред Елизабет Методиева обичаната изпълнителка разкрива, че е щастлива, че е преминала „училището“ „Като две капки вода“. „Радвам се, че се запознах с толкова много прекрасни и талантливи хора, артисти, които носят добри сърца и човечност. Доволна съм, че ме поканиха и приех да участвам в предаването. Мога само хубави неща да кажа за „Капките“, категорична е Емилия.

Емилия споделя, че вълнението ѝ не е насочено само за финала на шоуто на 18 май в зала „Арена 8888 София“. „Вълнувам се, че съм участник в това предаване. Вълнувам се, че научих много. Всеки един лайв адреналинът ми се качваше, а пулсът се увеличаваше. И за финала отново ще бъде така. Публиката на „Капките“ и моята публика ще се съберат и това е едно шоу, което за мен е прекрасно изживяване.“

Поп фолк звездата разказва, че когато е приела поканата за участие в предаването, е изпитала притеснение за това дали ще успее да се справи с образите. „Мъжете се имитират много трудно. А да го постигнеш за седмица, е почти невъзможно.“

Емилия разкрива, че най-големият ѝ коректив е нейният съпруг и нейният PR. „Това са хора, които не се притесняват да ме критикуват и се радвам, защото не е хубаво да те вдигат непрекъснато на пиедестал. Трябва да можем да си казваме успешните неща, но и неуспешните. Аз не съм от хората, които обичат само и единствено комплиментите.“

Каква е била реакцията на съпруга и децата ѝ, когато е получила предложението за участие в шоуто, повече за най-новата ѝ дуетна песен със Софи Маринова, кое я е затруднило най-много от образа на Краси Радков, гледайте във видеото.

На 9 май Емилия ще изпълни бутиков мини концерт заедно със своя бенд, който подготвя от дълго време.

Редактор: Боряна Димитрова