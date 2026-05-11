Една от най-интересните участнички в The Floor Николета Георгиева се среща с репортер на "На кафе" и разказва за емоциите и забавните дуели в шоуто, както и за доброволческата дейност, с която се занимава активно. Тя е преподавател и преводач, но бе обявена за Кралицата на The Floor. Прякорът й остава след предаването, но Николета го приема с доза хумор и благодарност за интересното преживяване.

„В шоуто бях спокойна, защото не се записах с идеята да спечеля на всяка цена, а исках да се забавлявам и да изпитам нещо различно. Не излизах с идеята, че отивам на дуел и има какво да губя. Не мислех за времето, а гледах снимките и отговарях максимално бързо. В живота си като цяло рядко имам добре обмислени решения и стратегията ми бе да се забавлявам в шоуто“, признава Николета.

За играта и тандема с Ивайло

„Всичко тръгна на шега. И двамата с Ивайло имахме огромни територии и целта бе да има династичен брак, с който да превземем целия под на The Floor. Всички започнаха да се шегуват и ние влязохме в образ, заради предаването“, разказва повече участничката.

Според Николета професиите й помагат в играта и по-специално устните преводи, които изискват концентрация, хладнокръвие и бърза мисъл. Преподавателската работа също й помага да пребори притеснението и не вижда голяма разлика между изправянето пред 30 студенти или 100 играча в The Floor.

За мисията на доброволец в Български Червен кръст

„Доброволка съм от 17 години и винаги съм имала порив да съм полезна и да помагам на хората. В началото, когато се записах, имах интерес към първата долекарска помощ. Аз съм заместник- ръководител на пловдивския екип за реакция при бедствия и смятам, че е важно да има подготвени хора, които да разбират от първа помощ. Отворени сме към нови членове и бихме ги приветствали в екипа“, каза Николета.

