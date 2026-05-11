Весела Бабинова е последният участник в „Като две капки вода“, с когото Елизабет Методиева – Бети се среща в редовната й рубрика „Извън кадър“. Актрисата разкрива себе си и споделя, че с мъка извървява финалната права. В началото на сезона тя тръгва леко неуверено и притеснено, но после създава запомнящи се имитации и цветни образи.

„Сезонът на "Капките" за мен е много цветен и ми се падаха разнообразни неща. Едно с едно не си приличаха. Най-много ме беше страх, че се налага да пея и танцувам едновременно. Имах някакви очаквания към себе си и си поставях високо летвата. Ако нещо не е направено по начина, по който си представям, го преживявам силно. „Като две капки вода“ е шоу и трябва да се забавлявам, ми се искаше да си свърша работата както трябва. В началото бях малко като теле в железница, защото впечатленията ми като зрител се различават от тези на участник. Свързано е с много човешки качества да можеш да запазиш концентрация, самообладание, да си уравновесиш дъха. Във вечерта на дуетите, Фики каза, че колкото и да си репетирал през седмицата, влезеш ли в асансьора, те удря адреналина. Напрежението е толкова силно, че забравяш всичко, което си постигнал на репетиции. Когато трябваше да правя Таркан, влязох в асансьора и не можех да си спомня как започва песента. Не се сещах текста и сякаш имах бяло петно. Тези неща са много интересни за овладяване. Всичко се случва в рамките на 3 минути и трябва да си в силна концентрация и кондиция“, признава актрисата.

Весела разказва, че това и се случва и като актриса, но са добре стикован екип, който си помага в такива ситуации.

„Обичам да пея, но никога не съм имала самочувствието, че мога да пея. Не съм влязла в шоуто със самочувствието на певица или на актриса, която ще разцепи с вокални данни. Обичам да го правя и се надявам това да се е видяло. Исках да преборя своите страхове и мисля, че успях. Мисля, че човек не трябва да се осланя на своите високи очаквания и да се отдава на деструктивни мисли“, споделя причините да се включи в шоуто Бабинова.

Тя признава, че съпругът й Влади Зомбори, който е сред победителите в шоуто, й помага за изграждането на образи у дома, но често нямат достатъчно време. И двамата са силно ангажирани и почти всеки ден имат представления. Получава от него практични съвети, тъй като Влади пее повече от нея. Помага й основно при дишането.

За първото представление в живота й

„Спомням си първия етюд, в който изиграх ситуация, в която научавах новината, че съм приета в НАТФИЗ. Първото ми представление пред публика е участие в „Сън в лятна нощ“ в ролята на Хермия.“

Коя е любимата й поп фолк певица?

„Емилия има страхотни хитове и тя бе много внимателна към мен при имитацията ми. Щастлива съм, че ми се падна един от най-големите й хитове. Открих я като човек в „Капките“. Тя е невероятен човек, изключително земен, скромен и с чувство за хумор.“

На Весела Бабинова й предстои турне с „Поетите“, турне с трупата на Театър зад Канала и множество участия в представления. Очаква премиера на филма „За теб“, в който си партнира с Юлиян Вергов, Явор Бахаров и Пламен Димов.

След финала на „Като две капки вода“ започва приготовления за дългоочакваната й сватба с Влади Зомбори. Тази година планират да подпишат в тесен кръг, а купонът предстои следващата година.

Редактор: Райна Аврамова