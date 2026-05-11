По време на форума "БГ ТУРИЗЪМ - ЛЯТО 2026", който се проведе днес в курортния комплекс Св. Св. Константин и Елена, бяха обсъдени посланията при представянето на туризма в България през предстоящия сезон. Участие в него взеха представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, туристическия бизнес, медии, неправителствения сектор, културни и образователни институции в областта на туризма.

„На фона на бушуващи конфликти и инфлацията, България остава сигурно и спокойно място“, каза министърът на туризма Илин Димитров във видеообръщение на живо по време на форума. Той изтъкна, че туристът търси не само добра цена и хубав хотел, а търси спокойствие, сигурност и усещане, че е добре дошъл. „И тук България има сериозно предимство. Ние сме сигурна, спокойна и гостоприемна страна. Страна, която има какво да даде на своите гости както като преживяване, така и като отношение“, допълни той и посочи, че през следващите месеци Министерството на туризма ще работи активно за насищане на ефира, дигиталната среда и социалните медии с послания и съдържание, което показва българския туризъм в най-добрата му светлина.

Снимка: БТА

Председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова подчерта стратегическото значение на медиите за развитието на туризма и положителни тенденции във връзка с различни рубрики, предавания, посветени на туризма в българския телевизионен ефир.

„Ролята на медиите при отразяването на каквато и да е тема е да бъдат обективни“, заяви Марта Евтимова – главен продуцент „Новини и актуални предавания“ на Нова Броудкастинг Груп. Тя посочи, че туризмът не е ограничен само до новинарските емисии, а се разглежда в дълбочина чрез специализирани авторски проекти и документални поредици. Сред успешните примери тя посочи „Да хванеш гората“ с Галя Щърбева, „Дотам и обратно“ с Николай Василковски, туристическото предаване „Изживей България“, както и различни материали в „Темата на NOVA“.

Посланието на България за Лято 2026 г. е, че страната е сигурна, изгодна и актуална дестинация, каза генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, който обобщи накратко резултатите от провелата се дискусия по време на "БГ ТУРИЗЪМ - ЛЯТО 2026".

Снимка: БТА

Това е деветото издание от инициативата на БТА да бъде домакин на форуми два пъти годишно – в началото на летния и на зимния туристически сезон в България. Форумът се провежда в партньорство с Европейската СПА асоциация, Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и к.к. Св. св. Константин и Елена.

Редактор: Райна Аврамова