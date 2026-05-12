След като спечели първия лайв с емоционалното изпълнение на „Purple Rain”, на полуфинала на „Като две капки вода“ Виктор Тодоров вдигна публиката на крака с имитация на Джанет Джаксън. Съвършеното изпълнение и хореография на песента „Scream” му донесоха първото място след гласуването в NOVA PLAY, вота на журито, останалите участници и менторите. Пред репортер на "На кафе" победителят споделя емоциите и уроците, научени в шоуто за имитации.

„За мен всеки понеделник е победа, независимо къде се намираме в класирането и под кой номер сме. Това не може да се сравни с емоцията и енергията, която оставаме всеки понеделник на тази сцена. Всеки ден аз градя и научавам нещо ново, а паденията ме карат да успявам да се мотивирам и да ставам все по-добър с всяка вечер“, признава след втората си победа Виктор.

„Всички тези артисти и приятели създадоха нещо силно в мен и моето семейство. Те създадоха енергия, емоция, история, която остава във вечността и много ще ми липсват“, споделя емоциите си от приближаването на финала на „Като две капки вода“.

Весела Бабинова: Най-много ме бе страх, че се налага да пея и танцувам едновременно в „Като две капки вода“

„Урокът, който научих е, че винаги може да си по-добър, да покажеш повече. Един артист винаги има върху какво да работи и да гради всеки следващ ден. Имах доста пропуски, аз ги разбрах и надградих. Тази вечер показах това, което мога“, каза победителят в полуфинала.

На 18 май от 20:00 ч. по NOVA предстои големия финал на "Като две капки вода" на живо от "Арена 8888 София". Виктор Тодоров е избрал като за последно да се превъплъти в неповторимия Джеймс Браун. Това е образ, с който участникът открива доста прилики. С песента, която е избрал, той е преживял много моменти в миналото си. Това е стилът на пеене, който той обича, и е научил много от великия американски певец, определян като Кръстник на соул музиката. „Искам да излея душата си и да покажа на хората, че обичам много музиката, обичам да пея и да се раздавам“, споделя Виктор.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Райна Аврамова