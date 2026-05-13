В студиото на „На кафе“ триото Даниел, Антон и Георги Бачорски влязоха ефектно директно с буса си, с който ще обикалят страната и заедно с екип „SOS Разтребители“ ще оказват съдействие на хора, които имат нужда от помощ. Тримата дават повече детайли за новото предаване „SOS Разтребители“, което тръгва в ефира на 19 май и споделят интересни истории от срещите им с хора, нуждаещи се от професионална помощ в почистването.

„Започваме на 19 май и ще ни гледате в праймтайм. Вярвам, че предаването ще е много интересно, защото е леко, хумористично, сериозно, социално. Ще има тежки истории, но ще бъдат представени по различен начин. В предаването Даниел е водещ, а Антон и Георги са чистачи и изнасят тежката работа на гърба си“, представя новия формат Даниел Бачорски.

Според Георги някои от участниците в предаването са мързеливи, други са притиснати от живота и обстоятелствата, а трети са с психически разстройства и вещомани. Има от всичко във формата, който е пъстър и разнообразен, и според водещия всеки епизод ще бъде лесен и желан за гледане. Продължават да снимат в цяла България и имат още много поръчки и обекти.

Екипът на предаването „SOS Разтребители“ е от 11 човека и водещия. Сред чистачите има индиец, представителка от ромски произход, която е 120 кг., Мисис България, огромен мъж, надхвърлящ 2 метра, нисичък чистач – само 1.50 м. и дори професор.

„Разтребването е основата, на която стъпваме, но през която ще покажем взаимоотношенията в екипа. Събрани са много пъстри, цветни и различни характери, които ще направят предаването интересно за гледане. В процеса е нормално да има конфликти, заради различните гледни точки, но и замесването на фамилните взаимоотношения, превръщат всичко във взрив“, категоричен е водещият.

Антон разказва за скорошен случай, в който са снимали. Той признава, че не обича да работи с маска, но се оказва, че попада на място, в което са живели кучета и котки. Навсякъде е напоено с урина, множество фекалии, тичащи плъхове и трудно се диша сред събираните с години боклуци. Разказва, че докато изхвърлят диван, собственикът му отива до боклука и си събира неща.

Любимият случай на Георги е разчистването на апартамент, в който основните жители са хлебарки. Според тях е имало над милион хлебарки, събрани на едно място. Собственикът на апартамента очевидно е вещоман и след като почистват още на следващия ден си връща някои неща от боклука. В повечето случаи разчистват с уговорката да не остане делото им безсмислено.

Сред любимите случаи на водещия е почистване на къща, в близост до Велико Търново, в която собственикът в продължение на 25 години е събирал метални отпадъци. Дори не са успели да отворят вратата и се е наложило да я разкачат, за да влязат в имота. Наложило се е да пробиват тунели като къртици и да изнасят боклуци под проливен дъжд в продължение на дни.

„Оказа се, че жените са по-безстрашни и издръжливи от мъжете. Винаги съм го подозирал, но сега се доказа“, признава Георги Бачорски.

„Тръгнали сме от нищото и бедността, но постигнахме много – имаме собствена сграда, офис и дори джакузи в офиса. Сега с това предаване „SOS Разтребители“ се връщаме там, от където тръгнахме“, признава водещият на формата.

Антон потвърждава, че братята винаги са се разбирали и са били в хармония. Важно е всеки да знае каква му е работата, за какво става и за какво не.

