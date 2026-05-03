Репортерът на NOVA Катерина Грънчарова среща зрителите на „Събуди се“ в Етрополе с Даниел Бачорски. Той влиза в ролята на водещ на формата „SOS Разтребители“ и открехва завесата към най-новото риалити, започващо скоро в ефира. Водещият споделя интересни истории за срещите му с хора, които имат нужда от помощ.

„Приех отправената покана от NOVA, с много любов и желание, за да покажем на зрителите как живеем и какво е нашето ежедневие. Те ще видят в какви обекти влизаме и какво се случва. Зрителят ще има възможността да види от първо лице как се случва нашия живот в почистването. Подобни ситуации рядко се виждат. Денят ни започва с психическа подготовка. Реално ние до последно не знаем какво ще видим и какво ни очаква на обекта. Признавам, че до момента имахме два случая, в които ситуацията беше много грозна. Заставайки на входа си казах абсурд – това е невъзможно. Но зрителите ще имат възможността да видят от първия до последния миг всяко едно почистване“, разкрива повече детайли Бачорски.

„SOS Разтребители“ започва на 19 май по NOVA

Водещият показва част от екипа на SOS разтребители – очарователен квартет от девойки и споделя днешния случай, пред който се изправят. Разтребителите ще почистват спукана тръба и огромно изтичане на фекалии.

„Чувстваме се страхотно и ние жените сме гръбнакът на работния процес. Приемаме всяка следваща задача като поредното предизвикателство, с което трябва да се справим. За днешния случай ще работим с предпазни екипи и маски. Няма да има нещо, което да ни уплаши и да не може да се справим с него“, категорични са разтребителките.

