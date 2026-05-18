Тази вечер на финала на Сезона-Слънце на „Като две капки вода“ участниците ще премерят сили в опит да спечелят сърцата на публиката и решаващия зрителски вот. Какви изненади очакват зрителите и публиката в залата от своите любими изпълнители? Ще оправдаят ли очакванията им и кой ще бъде големият победител в сезон 14 на любимото шоу за имитации?

В настоящото класиране в началото на вечерта водещите позиция с предимство от по две точки имат Иво Димчев, Дънди, Емилия и Алекс Раева. Тази вечер журито в състав AZIS, Веселин Маринов, Фънки и Хилда Казасян ще коментират имитациите, но няма да поставят оценки на участниците, чиято съдба ще бъде в ръцете на зрителите.

„За мен е огромно удоволствие да ви съобщя, че това е най-гледаният сезон на „Капките“ до момента и ви благодарим. Сезона-Слънце ни кара да гледаме от хубавата страна нещата“, сподели Маги Халваджиян.

„Когато създадохме концепцията за сезона, се водихме от това, че всички имаме нужда от слънце и положителни емоции. Както победата, която DARA донесе на България. Магията е, че ние в екипа на предаването не сме само колеги, а и приятели“, допълни Кирил Киров-Кико.

Вечерта стартира с горещи емоции, свежо настроение и емоционално изпълнение на екипа на предаването на песента на „Тоника СВ“ „Приятели“, превърнала се в химн на приятелството за поколения българи.

Водещите на „Капките“ изказаха благодарността си към DARA и нейното невероятно постижение на Евровизия. „Тя направи нещо, което никой не беше правил за България. Спечели Евровизия. Направи го, въпреки всичко, за всички българи, които се почувстваха обединени. Горди сме от това момиче, което тръгна от X Factor и беше финалист в осми сезон на „Като две капки вода“. Обичаме те!“

Първа на сцената във финалния лайв на „Като две капки вода“ излезе Весела Бабинова, която избра да се превъплъти в образа на ексцентричната и провокативна американска певица Лейди Гага. Тя вдигна публиката на крака с хитовото парче Bad Romance, спечелило две награди „Грами“ през 2011 година. Песента изследва страха на Лейди Гага от „чудовищата на любовта“ – привличането към токсични връзки и параноята, която идва с тях.

„Много се възхищавам на Лейди Гага – освен страхотна певица, я харесвам и като актриса. Чувствам се много добре и съм много щастлива и благодарна, че съм тук. Огромна емоция и изживяване е“, сподели Весела Бабинова.

„Впечатлен съм от участието ти. В тези няколко месеца хората видяха от теб неща, които няма как да видят в театъра. Хората видяха твоята човешка природа и допълниха представата си за теб“, коментира Веселин Маринов.

Веднага след нея зала „Арена 8888 София“ посрещна на крака най-голямата легенда на българската поп и естрадна музика. Пламена влезе в обувките на Лили Иванова и се впусна смело в предизвикателството да изпълни една от най-емблематичните и сложни песни в творчеството ѝ – „Камино“, преработена за уникалния гласов диапазон на певицата. Историята на песента „Камино“ е тясно свързана с пренасянето на латиноамериканската култура в България и превръщането на едно мексиканско фолклорно парче в абсолютен вокален шедьовър.

„Намерих приятели в шоуто. Помагахме си и се забавлявахме много. Това ще ми липсва. Избрах Лили Иванова, защото ме кара винаги да настръхвам. „Камино“ на испански означава „път“ и смятам, че в тези три месеца изминах дълъг път в „Капките“. Това е любимата ми певица и любимата ми песен“, споделя Симона.

„Талантът ти е неизмерим и нямаш граница. Това изпълнение беше страхотно. Съжалявам, че в предаването не ти се падна Лили Иванова. Играта щеше да е съвсем различна“, сподели своето мнение AZIS.

„Браво, моето момиче! Пя прекрасно“, допълни Фънки.

Виктор избра да атакува върха като демонстрира своите впечатляващи вокални и артистични умения на финала на любимото шоу за имитации с песента на краля на соул и фънк музиката Джеймс Браун - I Got You (I Feel Good). Тя е неговият най-голям хит, като достига номер 3 в класацията Billboard Hot 100 и по-късно е приета в Залата на славата на наградите „Грами“.

„Мечтите са свързани с много труд, любов и отдаденост. За първи път ще пея пред 12 хиляди души. Подготвях се три месеца за голямата сцена, за да покажа какво съм научил. Джеймс Браун е уникален артист и нямам търпение да изпълня песента“, сподели Виктор.

„Освен огромния талант и музикалност, които носиш, не загубвай твоята искреност“, коментира Хилда Казасян.

„Знаем колко труден е бил житейският ти път. Сега цяла България те обича. Имаш възможност да развиеш музикална кариера в бъдеще“, потвърди Веселин Маринов.

Gen Z-то в Сезона-Слънце Симона избра да се бори за имитаторската корона на финала на „Капките“ в образа на Кристина Агилера и изпя с много емоция емблематичната поп балада Hurt. Песента разглежда темата за тежката мъка, чувството за вина и съжалението след загубата на близък човек и достига до 19-о място в класацията Billboard Hot 100 и получава платинен сертификат.

„Чувствам се пораснала. Преоткрих нови страни от характера си. Успях да изолирам притеснението си. „Капките“ ще останат един от най-важните уроци в живота ми. Не съм изпълнявала никога тази песен, но съм ѝ се възхищавала като дете“, признава Симона.

„Мечтая си един ден да изляза като теб с този дует. Пя прекрасно, беше една малка вълшебница“, сподели AZIS.

„Ти си абсолютно откритие. Ако решиш да продължиш да се занимаваш с поп фолк, в мое лице имаш един верен почитател. Умееш да пееш с вкус“, категорична бе Хилда Казасян.

Борис бе неузнаваем в обувките на Краля на рокендрола Елвис Пресли. Той избра да изпълни песента Unchained Melody (1977 г.) – една от най-емоционалните и преломни появи в историята на рок музиката. Това е последното му заснето изпълнение на живо пред публика, състояло се само два месеца преди неговата смърт. Елвис Пресли смесва блус, кънтри и госпел, за да създаде изцяло нов, масов звук през 50-години на миналия век като остава един от най-продаваните самостоятелни изпълнители в историята на музиката с над 1 милиард продадени албума.

„Единственият начин да успееш е да излезеш извън зоната си на комфорт. Избрах Елвис, защото намерих неща в текста, които бих казал на близките си хора.“

„Успя да предадеш настроението и душата на Елвис в точния момент. Направи го много добре“, категоричен бе Фънки.

„Ти си много добър човек и си искрен. Завладяваш сцената“, допълва Веселин Маринов.

Дънди взриви публиката в зала „Арена 8888 София“ с мощния и неподправен звук на rok парчето Highway to Hell – емблематичната едноименна песен на австралийската хард рок група AC/DC. Издаден на 27 юли 1979 г., албумът Highway to Hell се превръща в големия комерсиален пробив на групата в САЩ. Това е последният албум с легендарния вокалист Бон Скот, който трагично загива по-малко от година по-късно, през февруари 1980 г.

„Куфял съм на AC/DC на 8 години. Те са толкова първични и нерафинирани. Толкова истински и неподправени, че много ги припознах.“

„Беше великолепен!“, категоричен бе Фънки.

„Беше цветът на това шоу, подправката на целия сезон. Влюбена съм в теб!“, даде своята оценка Хилда Казасян.

„Приличаш на холивудска екшън звезда. Беше вълшебен“, потвърди AZIS.

Зад блясъка на вечните му хитове стоят неподправени житейски истории, странности и съдбовни обрати. Един от най-енигматичните изпълнители на българската поп сцена Васил Найденов е образът, който Иво Димчев избра за своя последна имитация в Сезона-Слънце, с която ще щурмува короната в шоуто. „Сбогом, моля любов“, създадена от композитора Стефан Димитров и поета Кръстьо Станишев, е една от най-емблематичните и обичани златни песни на изпълнителя.

„Свикнал съм да бъда в крепостта на собственото си творчество. Не съжалявам, че приех да участвам. Научих много и се надявам да съм се обогатил като артист. Моите родители се намесиха в моя избор за финална песен в сезона. Поискаха да изпея тяхната любима песен.“

„Никога няма да забравя вашата интерпретация на Том Джоунс. Мисля, че всички ще помнят дълго вашето участие. Вие сте голям артист, пътувате по света и носите своя талант. Радвам се, че го показахте и в „Капките“, даде своята оценка Веселин Маринов.

