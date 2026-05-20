Любимецът на публиката и голeмият победител в Сезона-Слънце на „Капките“ Даниел Пеев-Дънди гостува в студиото на „Здравей, България“, за да разкаже за преживяванията си след финала на шоуто, в което плени сърцата на публиката.

„С останалите участници имахме едно афтър парти с хубаво хапване. След като осъзнах, че съм спечелил си казах: „Мога и това!“. Защото, например винаги съм си пял под душа песента на Бони Тайлър. Но никога не съм си мислел, че мога да се доближа до нейния регистър и до нейния тембър. Когато трябваше да я имитирам, цяла седмица имах и представления. Най-краткото нещо в театъра, което играех, беше два часа. Беше голямо обикаляне. На генералната репетиция, в деня преди лайва бях толкова прегракнал, че ми казаха, че съм за инжекции. Но пък се получи. Радвам се, че се хвърлих в тази задача и успях“, разказва Дънди.

Дънди: Цялата зала викаше името ми – това е най-голямата награда!

Дънди споделя, че нон стоп слуша музика – и в хубавите, и в по-лошите дни. „Като меломан, който слуша всякаква алтернативна музика, и комерсиална, и в частност малко по-твърда, година и половина преди да ме поканят да участвам в „Капките“, с Десо Данчев от „Мастило“ си направихме една група. До скоро името ѝ беше „Паник атака“, не знам дали ще го запазим такова. Аз пиша текстовете, а той музиката. Направили сме 4 парчета, на едно от които вече имаме и видеоклип. Но още се вайкаме кога да го пуснем. Нямаме претенции, каквото стане!“

Победителят Даниел Пеев-Дънди вдигна на крака 12 000 на Грандиозния финал на „Като две капки вода“

„Сред трудните имитации за мен бяха тези на група Carrapicho, Бритни Спиърс, Мила Роберт и това да се разпищоля по този начин. Като актьор това не ми е така непознато. Но беше трудно пред толкова много хора, а и в комбинация с всички специфики на този персонаж.“

Дънди разказва, че всички участници са се държали изключително човешки един към друг. И всички до един са приятели.

За дарението на голямата награда

На финала на Сезона-Слънце Дънди избра да дари своята награда на състудента си Боян Христов, който страда от онкологично заболяване в Истанбул.

„Направих го, защото исках да покажа, че за да бъдеш добър артист, не е нужно да получаваш материална награда. Искам поне на един човек да му се помогне. Ще му даря стойността на автомобила за неговото лечение. Тепърва ще реализираме дарението, говорил съм с хората около него. Той е мой състудент, който се занимава с музика, отскоро е женен и е създал свое семейство. Наскоро е разбрал за състоянието си. Но съм изумен от това, че има хора, които твърдят, че това е нагласено. Самият аз не знаех, че ще постъпя така! Радвам се толкова много, че имах възможността три месеца да излизам на една сцена с всички останали участници и не се вземам за нищо повече от тях! Не мога да повярвам, че някой може да си мисли, че има нещо нагласено в мотивите ми! Три месеца излизах на сцената с разтегнат ахилес, на инжекции и чак сега го признавам. По време на сезона не съм казал и дума. Междувременно изиграх над 50 представления“, пояснява е Дънди.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Боряна Димитрова