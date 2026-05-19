Снощи в зала „Арена 8888 София“ Даниел Пеев-Дънди стана големият победител в сезон 14 на любимото шоу за имитации и без колебание реши да дари своята награда за свой приятел, борещ се с онкологично заболяване.

Победителят Даниел Пеев-Дънди вдигна на крака 12 000 на Грандиозния финал на „Като две капки вода“

„Аз съм човек, който има своите трески за дялане. Да не забравяме, че всеки ангел има минало, както и всеки дявол има бъдеще. Благодаря на хората за тяхната оценка. Благодаря, че чрез мен те помогнаха за някоя кауза. Не знаех дали ще го направя, защото хонорарът, който взимам, е далеч като стойност от тази кола. Но какво ще ги направя – ще ги изям или изпия, а като ги даря помагам на един живот, който може да даде много повече на тази планета. Отколкото един автомобил. Не че казвам, че не е страхотен. Още не мога да осъзная какво се е случило. Този ден за мен мина като сън. През цялото време бях с едни мисли за през деня. Казах си: „Дай това, което можеш да спечелиш на хората, за да ти се дава на теб!“

Какво беше усещането, когато чу, че си големият победител в Сезона-Слънце?

През всички тези години съм гледал предаването и съм си мечтал да участвам. Най-малко съм си мислил, че мога да спечеля формата. Цялата зала викаше името ми и това е моята награда. Другото няма значение. Нещата някак се наредиха от само себе си. Следвах потока от случващото се. И си казах, че ще изиграя мача докрай.

И победителят е… Дънди: Сезона-Слънце завърши с грандиозен концерт

Последен бекстейдж на „Капките“ Сезона-Слънце

Зад кулисите Бети разговаря с един от менторите на шоуто Влади Михайлов. „В този сезон един от любимите ми образи беше този на Рей Чарлс с четирите беквокалистки в изпълнение на Иво Димчев. Не си бях представял, че може да видим такова нещо на тази сцена. Беше брутално. Това беше едно от нещата, които ме впечатлиха този сезон. Участниците се притесняват преди да излязат на сцената, но и ние с Михаела Маринова се тревожим за тях, особено непосредствено преди да излязат. Все едно изпращаме група деца на екскурзия някъде. Най-лошото е, че докато са на сцената ние само гледаме, а не можем да им помогнем. Това е много безпомощно чувство“, пошегува се той.

Дънди: Ще даря голямата награда от „Като две капки вода“

AZIS, от своя страна, също отправи поздрав към Гала и екипа на „На кафе“. „Гала, липсваш ми! Да си жури и да раздаваш оценки е много неудобно. Имах моменти, в които си казвах: „Кой съм аз, че ще оценявам теб?“. Когато на сцената излизаше Иво Димчев. Такъв гений, такова съкровище, такъв извънземен талант! Обаче това ми е работата, какво да направя? Имаше неудобни ситуации, в които всички участници се справяха блестящо. И все на някой трябва да дадеш най-слабата оценка. С колегите се чудехме какво да правим и направо блокирахме. Но адреналинът е страхотен, изморяваме се от смях, от емоции, от шеги. Сезонът беше много приятелски, участниците дори си готвеха заедно. За жалост, за мен нищо не оставаше. Станали са си много близки. Когато аз участвах, сякаш не беше точно така. Пак се уважавахме, но те са като семейство.“

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Боряна Димитрова