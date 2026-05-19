„За първи път ще бъда истински сериозен. Знаете, че това е вторият лайв, който печеля. И знаете, че във всеки лайв, в който спечелиш награда, я даряваш. В случая наградата, която спечелих – тази кола, възнамерявам да дам на Боян Христов, който се лекува от онкологично заболяване. Защото най-голямата награда сте вие”, категоричен бе големият победител в Сезона-Слънце.

Дънди е големият победител в Сезона-Слънце на „Като две капки вода“(ВИДЕО+СНИМКИ)

Г-н Александър Костадинов, управляващ директор на MOTO-PFOHE България връчи наградата на Дънди. „Всеки път, когато гледам „Като две капки вода“, виждам как шоуто продължава да надскача себе си в сравнение с предишното. И в случая българска работа означава продукт на световно ниво, благодарение на участниците, съдиите, водещите и създателите на шоуто. Благодарим ви! Тази вечер победителят получава електрически Ford Explorer. Шапки долу за всички участници и победителя!“

Емилия, която остана на няколко гласа от победата благодари на публиката. „Дънди се раздаде много. Аплодисменти за този страхотен талант. Аз благодаря за всички приятели, които спечелих.“

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Боряна Димитрова