Големият победител в сезона е Даниел Пеев-Дънди. От мащабната сцена на „Като две капки вода“ Мартин Керефейски разговаря с него, минути след като спечели голямата награда в предаването.

„Първо, не мога да осъзная какво се случва. Второ, аз искрено се забавлявах в това шоу. Наистина, исках да го изживея. Не знам как се случи – просто бях себе си”. Това заяви Даниел Пеев – Дънди минути след като стана големият победител в Сезона-Слънце на „Като две капки вода“ .

Дънди е големият победител в Сезона-Слънце на „Като две капки вода“(ВИДЕО+СНИМКИ)

„Не очаквах тази победа. Никакъв шанс. Изобщо. Толкова много изпълнители, толкова много музиканти… Нямах никаква идея, че мога да спечеля”, сподели той.

Победителят беше категоричен, че по личното му мнение неговите имитации „не са били брилянтни”. „Бих казал, че съм направил каквото мога и съм бил абсолютно отдаден и искрен в това, което правя. Дали са брилянтни или не – хората решават. Явно са им харесали”, подчерта той.

Дънди: Ще даря голямата награда от „Като две капки вода“

Относно решението да дари колата, която спечели, Дънди заяви: „Много мисля по този въпрос. Аз кола си имам. Честно казано, дори хонорарът ми не е колкото стойността на тази кола. Но първо – не очаквах да спечеля. И фактът, че това се случва, трябва да бъдеш благодарен на Господ за това, което ти изпраща. Затова искам да помогна на човек, който наистина има нужда. Това е мой състудент – Боян Христов. Разбрах, че се бори с много тежко онкологично заболяване. Има семейство, наскоро се е оженил, а в момента се лекува в Истанбул. Надявам се тази награда да му помогне да оздравее. Поне един човек да получи шанс за пълно излекуване”.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Редактор: Боряна Димитрова