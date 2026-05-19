За трета поредна година шоуто "Като две капки вода" излезе от студиото и подари на зрителите грандиозен финал. Над 12 хиляди души се събраха в "Арена 8888", а билетите бяха продадени за по-малко от месец. 4 часа имитации, много смях и сълзи и разбира се "Bangaranga". Така приключи най-успешният сезон на предаването. Мартин Керефейски се разходи зад кулисите и по сцената, за да ни покаже малка част от емоцията вчера.



Часове преди началото на шоуто, най-верните фенове на "Като две капки вода" очакваха своите любимци.



"Емилия, защото най-много ми харесва как танцува и как пее и стискам палци за нея", сподели пред камерата Андреа.



"Подкрепям Иво Димчев, защото е доста ексцентричен, но и артистичен, така че синергията е добра. Стискаме палци тази вечер за Иво Димчев. Той е най-добрият", разкри своите предпочитания Надя Костадинова и още негови фенове.

"Един много близък мой човек ще пее - Борис и много ще викаме за него. Много образи видяхме от него, но това, което ни изненада са женските му образи. Той определено не е жена, но се представи много добре във всички женски образи", категорични са феновете на изпълнителя.



Минути преди големия финал влизаме там, където магията се случва.

"В началото на сезона сваляме отливки на всички участници и след това всяка седмица трябва да изработим маска, която да наподобява изпълнителя, който им се е паднал. Поставянето на самата маска във времето на лайфа е около 3-4 часа, имали сме и по-тежки случаи до 5-6 часа", разказва повече за работата на гримьора Даниела Аврамова.

"Лили Иванова и Кристина Агилера - тук малко спорим дали "Grammy" или "Златният Орфей" е по-престижна награда. Аз имам доста от наградите "Grammy", забавляват се Симона и Пламена.



"Излизам малко притеснен, но много развълнуван и не мога да повярвам, че това се случва. Просто искам да си направя аз кефа", сподели преди началото на финала Даниел Пеев - Дънди.

"Най-голямото предизвикателство за мен беше да се справя с характера си, а като образ може би мъжките образи ми бяха най-трудни за изпълнение", признава GenZ-то на Сезона-Слънце Симона.

"Да поздравите всички прекрасни водещи на NOVA, защото са великолепни и поздравявам DARA от цялото си сърце. Браво DARA!, каза водещият на подкаста “Капките Podcast” Боби Турбото.



"Емоцията е неописуема, а е едва 18 или 19 часа. Почти не сме спали, но сме тук за невероятния финал. Покрепяме всички, които са невероятни. Предаването е № 1", категорична е Петя, един сред хилядите фенове на "Капките".

Макар и малко притеснен, Дънди вдигна 12 хиляди души на крака с изпълнението си на „Highway to Hell“ на австралийската рок група AC/DC. А публиката му се отблагодари щедро.



Победител в "Като две капки вода" Сезона - Слънце" е Дънди! Актьорът обеща наградата да отиде за негов състудент, който се бори с онкологично заболяване.



"Разбрах, че Боян Христов се бори с най-коварната болест на съвремието, има и семейство. Тази награда дано да помогне поне един човек да се излекува на сто процента", сподели след като взриви сцената и спечели голямата награда Даниел Пеев - Дънди.





