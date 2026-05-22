Българският химн – всяка сутрин, веднага след първия училищен звънец. Това е инициативата, с която Стратимир Георгиев, когото зрителите на нова познават от третия сезон на хитовото риалити „Игри на волята”, се захваща през последните месеци.

Вдъхновен от опита си в Канада, той си поставя за цел да върне националния символ в ежедневието на учениците. Докъде е стигнал Стратимир с каузата си и ще звучи ли химнът навсякъде от септември?

В навечерието на 24 май, денят, в който почитаме писмеността, духовността и националната си идентичност, темата за родолюбието в класните стаи отново излиза на преден план. За Стратимир Георгиев, един от любимците на зрителите в „Игри на волята” - решението отнема точно минута и двадесет секунди всяка сутрин.

„Ами за мен е това е цялото ми детство... в Канада всяка сутрин, през цялото ми образование, се пускаше канадския хим…И беше нещо като норма, беше нещо, което никой не го е мислил“, споделя той.

„..Там нямат канадец-канадец. Всеки е някакво поколение от някаква държава. И въпреки това се пускаше канадски химн, защото там хората са с една обща идея, в една държава“, допълва Стратимир.

Пренасянето на този модел на българска почва обаче веднага повдига въпроса: Приложима ли е идеята в нашите училища? Отговорът Стратимир намира първо в Плевен. Там ръководството на гимназия „Интелект“ веднага прегръща идеята.

„Новите отношения в обществото, самото общество налага някои тенденции като индивидуализъм, супер индивидуализъм. И ние, като образователна и възпитателна институция, трябва да налагаме някои други порядки, които да балансират това, което обществото не дава“, споделя опита си Емил Райков, директор на ДФСГ „Интелект“.

„Определено смятам, че е стъпка, която може да даде един различен заряд на образованието и мисля, че по никакъв начин няма да попречи на посоката и развитието, към която се стремим“, пояснява Михаела Карамфилова, заместник- директор учебно – производствена дейност на ДФСГ „Интелект“.

„Това е позитивно, образователно и градивно. Когато учениците слушат химна, те неусетно ще се променят вътрешно като патриотизъм, като отношение към другите хора и един към друг“, допълва Милен Първанов, заместник-директор административно-стопанска дейност.

Извън училищната сграда в Плевен, идеята среща различните нюанси на общественото мнение. И макар в началото да изплуват въпроси за начина на въвеждане, накрая всички се обединяват около мнението, че подобна инициатива е градивна и нужна за подрастващите.

Според Стратимир именно по-големите са тези, които трябва да дадат пример, да наложат нормите и да възпитат децата в общи ценности.

„На някои деца може и да им е досадно. На домашното също е досадно. Някои от часовете им също може да им са досадни. Въпросът е … да знаем, че ние, като големи, искаме да градим нещо, което знаем, че е позитивно за тях и за държавата като цяло.

Решен да докаже, че каузата му стои над всякакви партийни пристрастия, Стратимир решава да заснеме разговори за своите социални мрежи с политици от целия спектър.

„Снимах политици от 6 различни партии, от целия политически спектър, за да покажа, че тази идея няма нищо общо с ляво, дясно, либерално или консервативно.

Всички, които снимах, единодушно казаха,: „Да, това трябва да се случи, това е нещо позитивно, това е нещо, което не се знае защо още не се прави!“

И докато на думи партийните лидери постигат рядко срещан консенсус, до момента от Министерството на образованието и науката няма отговор на предложението.

„До момента нямам отговор. Знаех, че ако отида в Министерството и просто кажа какво искам да се случи, вероятността реално да се имплементира това нещо няма да бъде голяма. Затова исках да снимам политиците, за да се вдигне малко шум, да има отзвук, да говоря с повече хора и да покажа, че в училищата това може да се приложи.

Следващата училищна спирка за Стратимир е Велико Търново. Стратегията е ясна – да се изгради силен и работещ пример „отдолу нагоре“, който да покаже на системата, че каузата заслужава одобрение.

Какво ще значи за теб да реализираш тази кауза?

Ще съм много горд. Искам да покажа още по-важното – това, че просто можеш да правиш полезни неща. Не е нужно да само да коментираш или да хейтиш, или да недоволстваш… Представи си, дори ако само 10% от държавата се захване с една малка кауза, колко голямо позитивно въздействие ще има на национално ниво.