В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Цветан Георгиев от София.

Цветан изтегли за своята игра кутия номер 14, но още с първата оферта на Банкера я размени за номер 17. След това последваха парични предложения от 1500 €, 700 € и още веднъж 700 €, които той отказа, защото в играта все още оставаха три по-високи неразкрити суми и Цецо вярваше, че късметът е на негова страна. Малко по-късно обаче той разкри две от тях, включително и най-високата останала сума от 30 000 €. Въпреки това отказа и двете последвали предложения за смяна на кутиите и стигна до финала, където в едната кутия имаше 300 €, а в другата 1500 €. Този път Цветан предпочете сигурността и прие офертата на Банкера от 900 €. Накрая откри, че в кутия номер 17 са били 1500 €, но въпреки това приключи участието си в „Сделка или не“ с премерено решение и сигурна печалба от 900 €.

