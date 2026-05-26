-
Опасна двойна игра в премиерния сериал „В името на сина ми“ по DIEMA FAMILY
-
През месец май „Дъждът оставя следи“ в ефира на NOVA
-
Геро и Христина Джурова по следите на мистериозно престъпление в Рилския манастир
-
„Дъждът оставя следи“: Престъпление и тайни в Рилския манастир в новия сериал на NOVA
-
Най-новият български сериал „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA
-
Ружа Игнатова – борба до край или бягство с парите?
Герасим Георгиев - Геро и Христина Джурова са по следите на мистериозно престъпление в Рилския манастир
Най-новият сериал „Дъждът оставя следи“ започва утре в 21.00 ч. в ефира на NOVA. Зрителите могат да гледат мини сериала всяка сряда и четвъртък по NOVA. Поредицата обещава да разкаже история за мрачните ни спомени от близкото минало, а в главните роли влизат Герасим Георгиев – Геро и Христина Джурова. Повече за криминалния сериал разказва репортерът на NOVA Виктория Бочевска, която предава директно от червения килим. По него минаха актьорите и екипа от поредицата, броени минути преди премиерата на първия епизод. Сериалът „Дъждът оставя следи“ е криминална поредица от 6 епизода по романа на Александър Чобанов.
Герасим Георгиев - Геро и Христина Джурова влизат в ролите на разследващи полицаи, сблъскващи се със загадъчно престъпление в Рилския манастир. Случаят излиза извън пределите на престъплението и те се налага да се изправят срещу собственото си минало. В кино залата са главните актьори, голяма част от екипа и много гости. Очакванията са големи от историята, която със сигурност ще остави следа.
Разплитането на мистериите в „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни