Най-новият сериал „Дъждът оставя следи“ започва утре в 21.00 ч. в ефира на NOVA. Зрителите могат да гледат мини сериала всяка сряда и четвъртък по NOVA. Поредицата обещава да разкаже история за мрачните ни спомени от близкото минало, а в главните роли влизат Герасим Георгиев – Геро и Христина Джурова. Повече за криминалния сериал разказва репортерът на NOVA Виктория Бочевска, която предава директно от червения килим. По него минаха актьорите и екипа от поредицата, броени минути преди премиерата на първия епизод. Сериалът „Дъждът оставя следи“ е криминална поредица от 6 епизода по романа на Александър Чобанов.

Герасим Георгиев - Геро и Христина Джурова влизат в ролите на разследващи полицаи, сблъскващи се със загадъчно престъпление в Рилския манастир. Случаят излиза извън пределите на престъплението и те се налага да се изправят срещу собственото си минало. В кино залата са главните актьори, голяма част от екипа и много гости. Очакванията са големи от историята, която със сигурност ще остави следа.

Разплитането на мистериите в „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA.

