Проф. Даниел Вълчев - защо невинаги прочита книгите до края?

Биляна Йотовска – за критиките към външния вид и характера.

Бети ни среща с Деси Бакърджиева.

Как иновативният метод "хипнораждане" подготвя бъдещите майки за важния момент с психотерапевта Димитрина Митрева.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова