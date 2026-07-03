Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.

Проф. Даниел Вълчев -  защо невинаги прочита книгите до края?

Биляна Йотовска – за критиките към външния вид и характера.

Бети ни среща с Деси Бакърджиева.

Как иновативният метод "хипнораждане" подготвя бъдещите майки за важния момент с психотерапевта Димитрина Митрева.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA. 

Редактор: Боряна Димитрова

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