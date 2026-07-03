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"Пресечна точка": За полетите на Делян Пеевски с Десислава Атанасова и санкциите срещу Русия
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„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”
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Решителна игра в "Сделка или не"
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Герасимови срещу Хайдутките в "Семейни войни"
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„На кафе“ с Мария Лалева и Събков и Трифонова от Hell’s Kitchen
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Изкушаващи оферти в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Проф. Даниел Вълчев - защо невинаги прочита книгите до края?
Биляна Йотовска – за критиките към външния вид и характера.
Бети ни среща с Деси Бакърджиева.
Как иновативният метод "хипнораждане" подготвя бъдещите майки за важния момент с психотерапевта Димитрина Митрева.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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