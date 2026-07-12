Българският кикбоксьор Жак Риков записа 8-ма поредна победа и четвърта за годината, след като отказа италианеца Даниеле Валенте на гала вечерта SENSHI 32 Grand Prix в курорта Св. Св. Константин и Елена.

След тежки удари още в първия рунд, лекарят не позволи на Валенте да продължи двубоя.

В другият български мач на вечерта Али Юзеир отстъпи пред англичанина Джошуа Акингбаде след съдийско решение.

Редактор: Райна Аврамова