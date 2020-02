редседателят на Световния еврейски конгрес Роналд С. Лаудер изрази своята лична благодарност към политическите и съдебните власти в България. Той благодари на премиера Бойко Борисов и на столичния кмет Йорданка Фандъкова, че са прекратили годишната демонстрация в чест на генерал Христо Луков.

A moment of victory for the promoters of tolerance: Authorities in #Bulgaria have put an end to the neo-Nazi Lukov March, honoring a general whose movement sent more than 11,000 Jews to their deaths in Treblinka. @ShalomBulgaria @BoykoBorissov https://t.co/0In0RC2F8A — WJC (@WorldJewishCong) February 23, 2020

За първи път властите успяха да забранят Луковмарш (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тази година организаторите на похода се съгласиха с решението на Върховния административен съд за ограничаване на събитието само до полагане на цветя пред дома на генерал Луков.

„За първи път от повече от десетилетие еврейската общност в България е пощадена от своя ежегоден ден на страх и опасения от хората, които носещи факли, прославят идеологията, довела до унищожението на еврейския народ“, казва Лаудер.

„В този плашещ момент на нарастваща антисемитска дейност в целия свят, това е момент на истинска победа за еврейската общност и за хората в България“, добавя той.

„Световният еврейски конгрес е дълбоко благодарен на служителите от българския политически и съдебен сектор, включително и на премиера Бойко Борисов, министъра на външните работи Екатерина Захариева и заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев, кмета на София Йорданка Фандъкова, главния прокурор Иван Гешев и много други, които реагираха на нашите опасения по отношение на тази бурна демонстрация“, посочи още Лаудер.

Прокуратурата иска прекратяване дейността на сдружението, организатор на "Луковмарш"

От външното ни министерство поздравиха властите за забраната. В официална позиция се заявява, че подобни прояви са посегателство върху паметта на жертвите на холокоста. Определят ги още като опасно насърчаване на привържениците на ксенофобските възгледи.

„Предотвратяването на Луковмарш, който се провеждаше в продължение на 17 години в София, е историческо събитие”. Това каза зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев, цитиран от БГНЕС.

„Усилията на българското правителство, на местните власти, на правораздавателните органи, на Организацията на евреите в България Шалом и на цялата будна българска общественост, резултираха в това по улиците на столичния град да не видим маршируващи с факли хора облечени в униформи, силно наподобяващи тези от времето на националсоциалистическия режим”, каза Георгиев.

Той определи като голям напредък и инвестиция в бъдещето, че вчера не бяха допуснати да шестват радикализма, крайностите, антисемитизма, нетолерантността, дискриминацията и ксенофобията. „Инвестиция по пътя на това да можем да отличим грозното от цивилизованото, доброто от злото, от това да изградим една имунна система, която по никакъв начин да не толерира и тогава, когато разпознае подобни радикални елементи да ги атакува и унищожава”, заяви той. Според зам.-министъра това би следвало да бъде тенденция, която да се задълбочи, която да продължи във времето напред и която да пресича и евентуални последващи опити „на тези същите радикали да опитат да видоизменят марша и да го трансформират в някаква друга форма”.

Източник: БГНЕС

„Тук най-отговорно заявявам като национален координатор за борба с антисемитизма, че ние няма да позволим и продължаващи или други форми на провеждане на такива петнящи репутацията на нашата държава мероприятия. Те нямат място в София, те нямат място в нашето цивилизовано общество, те нямат място сред нас като наследници на хората преди 76 години спасили 48 000 свои сънародници евреи", каза още Георгиев.

Зам.-кметът на София Тодор Чобанов заяви, че „нашият град се гордее с хилядолетна традиция на мъдрост и толерантност”. „Общината категорично няма да съдейства, да разрешава, да допуска, да толерира каквито и да е събития, или активност, която нарушава тази хармония и традиция, защото на всички, които се занимават системно с тези теми им е ясно, че става дума действително за събитие, което имитира съвсем съзнателно определени прояви, добре познати на всички ни от времето преди Втората световна война. Това е идеология на омразата, която се продава с черни униформи и факли и е вредна, разрушаваща, деструктивна за нашата традиция на хармония и толерантност”, каза зам.-кметът.

„Ще го забраняваме и занапред във всичките му форми, ако се опита да бъде променено, защото сме убедени, че в нашата София, която е станала исторически пример от времената на Константин Велики за мъдрост и толерантност, няма място за такива събития”, каза той.

„22 февруари ще се превърне в знаков ден в съвременната българска история. Ден, в който ние доказахме, че нашето обществото не трябва и не може да бъде толерантно към проявите на ксенофобия и на език на омразата”, каза Александър Оскар.

Ще има ли Луковмарш в София днес?

От Американското посолство излязоха с позиция относно Луковмарш.

„Оценяваме усилията на българското правителство да се противопостави на т.нар. Луковмарш и да гарантира общественото спокойствие. Ген. Христо Луков е бил поддръжник на нацистите, който е насаждал омраза и несправедливост. Въпреки че посолството напълно подкрепя демократичните принципи на свобода на словото и на сдружаването, ние осъждаме ксенофобията, езика на омразата и провокациите към насилие като противоречащи на основните ценности на съвременното общество.", пишат от американското посолство у нас.







Израел подкрепя недопускането на провеждането на Луковмарш у нас. Това обяви в свой пост в социалните мрежи говорителят на Министерството на външните работи на Израел Лиор Хаят. "Ние подкрепяме българските власти за техните усилия да предотвратят провеждането на Луковмарш по улиците на София тази година. Това неонацистко шествие в чест на човек, който пропагандира ксенофобия и антисемитизъм, и по този начин насажда омраза и нетърпимост е правилно предотвратено. Действията на българските власти без съмнение ще дадат отзвук извън нейните граници. Израел Кац: „Антисемитизмът трябва да се бори навсякъде и винаги, когато повдигне грозната си глава“, пише в своя публикация говорителят на Министерството на външните работи на Израел Лиор Хаят.

1/2 We support the Bulgarian authorities for their endeavours & efforts to stop the Lukov March from taking place on the streets of Sofia this year.

This neo-Nazi procession in honour of a person who propagated xenophobia and antisemitism, pic.twitter.com/mzhI6NdMdp — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) February 22, 2020

„Аплодираме съдебните и политическите стъпки на България за спирането на Луковмарш в София на 22 февруари. Маршът прославя нацизма, привлича екстремисти от близо и далеч и представлява опасност. Няма място в България, което да не държи на хармонията в общността и да не е гордо от спасяването на 50 000 евреи във Втората световна война”, посочи изпълнителният директор на Американският еврейски комитет Дейвид Харис.