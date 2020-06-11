Директорът на УМБАЛСМ „Пирогов" д-р Асен Балтов не е заразен с COVID-19. Това съобщиха от болницата.

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"Във връзка с появили се запитвания, касаещи здравословното състояние на изпълнителния директор на „Пирогов” проф. Асен Балтов Ви информираме, че Проф. Асен Балтов не е с положителен резултат на COVID-19. Проф. Асен Балтов е в добро общо състояние. Той благодари на всички за проявената загриженост и внимание към него", съобщават още от лечебното заведение.

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