13-годишно дете е скочило от шестия етаж на блок в пазарджишкия квартал "Ставропол", съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Детето е стабилизирано в болницата в Пазарджик. След това е преместено в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, тъй като е с тежки травми.

По случая е образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство.