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Води се досъдебно производство за склоняване към самоубийство
13-годишно дете е скочило от шестия етаж на блок в пазарджишкия квартал "Ставропол", съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.
Детето е стабилизирано в болницата в Пазарджик. След това е преместено в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, тъй като е с тежки травми.
По случая е образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство.
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Източник: Агенция "Фокус"