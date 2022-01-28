Води се досъдебно производство за склоняване към самоубийство

13-годишно дете е скочило от шестия етаж на блок в пазарджишкия квартал "Ставропол", съобщи  говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов.

Детето е стабилизирано в болницата в Пазарджик. След това е преместено в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, тъй като е с тежки травми.

По случая е образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство.

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Източник: Агенция "Фокус"