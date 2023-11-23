Има затрупани хора в тунелите

Трима души загинаха при срутване тази нощ в мина в Югоизточна Турция, съобщи Анадолската агенция. Други двама работници бяха ранени.

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Инцидентът е станал в частна медна мина в село Маден в района на Ширван, окръг Сиирт. В ход е спасителна операция по изваждането на хората, блокирани под развалините.

Валията на Сиирт Кемал Къзълкая проследи на място спасителните операции в мината. Той съобщи, че срутването е станалао около 01:25 ч.

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Къзълкая изрази съболезнования за загиналите  работници и пожела оздравяване на ранените.

Валията заяви, че са взети необходимите предпазни мерки в района на добива и ситуацията не е опасна.

Ранените са откарани с линейка в болницата в Сиирт.

Задържани са 3 лица. Започнато е  разследване от Главната прокуратура на Ширван за срутването в мината. 

Източник: Светла Митева, БТА