Трима души загинаха при срутване тази нощ в мина в Югоизточна Турция, съобщи Анадолската агенция. Други двама работници бяха ранени.

Тунел се срина и затрупа 40 работници в Индия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Инцидентът е станал в частна медна мина в село Маден в района на Ширван, окръг Сиирт. В ход е спасителна операция по изваждането на хората, блокирани под развалините.

Валията на Сиирт Кемал Къзълкая проследи на място спасителните операции в мината. Той съобщи, че срутването е станалао около 01:25 ч.

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Eti Bakır AŞ şirketinde göçük meydana geldi. 3 madenci kardeşimiz göçükte hayatını kaybetti. 2 madenci yaralı olarak çıkarılarak tedavi altına alındı. Kardeşlerimizin ailesine, dostlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm madencilerin başı sağolsun. pic.twitter.com/Go51Zx7qbS

Три жертви, сред които деца, при срутването на физкултурен салон в Китай (ВИДЕО)

Къзълкая изрази съболезнования за загиналите работници и пожела оздравяване на ранените.

Yine Şirvan yine maden faciası! Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir bakır madeninde göçük meydana geldi. Hayatını kaybeden işçiler var. pic.twitter.com/3N9OlT4Zql

Валията заяви, че са взети необходимите предпазни мерки в района на добива и ситуацията не е опасна.

📍Maden ocağında göçük: 3 kişi hayatını kaybetti. 🗣️Detayları İhlas Haber Ajansı Muhabiri Süleyman Kılıçvuran aktardı. “Siirt’in Şirvan ilçesinde saat 01.26 sularında bir göçük meydana geldi. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan 2 kişi yapılan… pic.twitter.com/0WCTUeXUvo

Ранените са откарани с линейка в болницата в Сиирт.

Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.



Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı. pic.twitter.com/0wwwp2MFzO