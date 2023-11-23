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Има затрупани хора в тунелите
Трима души загинаха при срутване тази нощ в мина в Югоизточна Турция, съобщи Анадолската агенция. Други двама работници бяха ранени.
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Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. pic.twitter.com/jdBPfzBLpg— Sabah (@sabah) November 23, 2023
Инцидентът е станал в частна медна мина в село Маден в района на Ширван, окръг Сиирт. В ход е спасителна операция по изваждането на хората, блокирани под развалините.
#Siirt'in #Şirvan ilçesindeki bakır madeninde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 3 madencimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/hY2Y5os5fQ— Veli Ağbaba (@veliagbaba) November 23, 2023
Валията на Сиирт Кемал Къзълкая проследи на място спасителните операции в мината. Той съобщи, че срутването е станалао около 01:25 ч.
Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Eti Bakır AŞ şirketinde göçük meydana geldi. 3 madenci kardeşimiz göçükte hayatını kaybetti. 2 madenci yaralı olarak çıkarılarak tedavi altına alındı. Kardeşlerimizin ailesine, dostlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm madencilerin başı sağolsun. pic.twitter.com/Go51Zx7qbS— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 23, 2023
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Къзълкая изрази съболезнования за загиналите работници и пожела оздравяване на ранените.
Yine Şirvan yine maden faciası!— Sabahat Erdoğan Sarıtaş (@erdogansabahats) November 23, 2023
Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir bakır madeninde göçük meydana geldi. Hayatını kaybeden işçiler var. pic.twitter.com/3N9OlT4Zql
Валията заяви, че са взети необходимите предпазни мерки в района на добива и ситуацията не е опасна.
📍Maden ocağında göçük: 3 kişi hayatını kaybetti.— TGRT HABER (@tgrthabertv) November 23, 2023
🗣️Detayları İhlas Haber Ajansı Muhabiri Süleyman Kılıçvuran aktardı.
“Siirt’in Şirvan ilçesinde saat 01.26 sularında bir göçük meydana geldi. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan 2 kişi yapılan… pic.twitter.com/0WCTUeXUvo
Ранените са откарани с линейка в болницата в Сиирт.
Siirt'in Şirvan ilçesinde özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.— A Haber (@ahaber) November 23, 2023
Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı. pic.twitter.com/0wwwp2MFzO
Задържани са 3 лица. Започнато е разследване от Главната прокуратура на Ширван за срутването в мината.