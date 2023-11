Спасителите в Индия използваха тежки багери, за да разчистят купчини отломки в отчаяните си усилия да достигнат до 40 мъже, ден след като пътният тунел, който са строили, се срути.

Има сигнали, че работниците са живи, съобщиха служители в северния хималайски щат Утаракханд. Спасителите са изпомпвали кислород в блокираната част на тунела и са успели да изпратят храна през водопровод.

"Няколко малки пакета с храна бяха изпратени през тръба, която също така вкарва кислород вътре. Получихме някои сигнали обратно, че затрупаните работници са живи", каза за АФП от мястото на инцидента служителят на спасителната служба Дуржеш Ратходи.

Ратоди каза, че багерите са отстранили около 20 метра тежки отломки, но мъжете са били на 40 метра отвъд тази точка.

Служителят, отговарящ за реакциите при бедствия, Девендра Патвал заяви, че според него мъжете вероятно са живи.

"Хубавото е, че работниците не са натъпкани и разполагат с буфер от около 400 метра, за да се разхождат и да дишат", каза Патвал пред вестник "Индиън експрес".

4,5-километровият тунел се изгражда между Силкяра и Дандалгаон, за да свърже две от най-свещените хиндуистки светилища Утаркаши и Ямнотри.

Снимки, публикувани от правителствените спасителни екипи, показват огромни купчини бетон, блокиращи широкия тунел.

Тунелът е част от проекта "Пътят Чар Дхам" на министър-председателя Нарендра Моди, който има за цел да подобри свързаността на някои от най-популярните хиндуистки светилища в страната, както и на районите, граничещи с Китай.

Инцидентите на големи инфраструктурни строителни обекти са често срещани в Индия.