Поредно населено място в Хасковска област остава без вода за пиене и готвене заради завишени нива на уран. От петък ограничението важи не само в Хасково, но и в Харманли. Проблемът е дългогодишен и съвпада с едни от най-големите загуби на вода в региона вследствие на силно амортизирана мрежа. Водата в Харманли беше забранена за ползване заради уран преди 2 години.

Три водоноски ще обслужват хората в региона по график, който е предварително утвърден и публикуван както от ВИК, така и от община Харманли. Осигурена е бутилира на вода за детските градини, за здравните и социалните заведения. А вече са взети и повторни проби от самите източници - кладенците, от където се захранват с вода града и селата Надежден и Остър камък - за да бъде установено от кой от тези източници идва повишеното съдържание на уран. Резултатите се окачват във вторник или сряда. След това трябва да се направи още една проба.

Изследванията показват наличие на 31 микрограма на литър уран при норма от 30, който е в рамките на статистическата грешка. Въпреки това, хората в Харманли и околните села, както и в Хасково, където водата също е забранена за пиене заради повишено съдържание на уран, от години ползват предимно бутилира на вода.

Междувременно длъжниците към ВиК Хасково дължат над 2 милиона лева, а в квартали и села багери вече работят по прекъсване на водоподаването към неплатилите.

В хасковския квартал „Република“ ВиК екипите често влизат с тежка техника заради натрупани над три месеца задължения. Според дружеството именно разхищението на вода води до големи сметки. „Когато са натрупани над три месеца задължения, прекъсваме. Дълговете са големи, защото се разхищава много вода“, обясни ръководителят на отдел „Продажби“ във ВиК – Хасково Пламена Илиева.

Уран във водата остави две хасковски села на водоноски

При всяко посещение на екипите избухват спорове с живеещите в района. Хората обясняват, че няма работа, доходите са ниски, а възрастни и болни трудно покриват задълженията си.

Сред длъжниците е Мюнюбе, която е натрупала сметка от 3000 лв. за няколко години. Тя твърди, че проблемът е във водомера и че няма как да плати необходимата минимална вноска от 1000 лв. „Плащам по 100 лева, но сметката пак се трупа. Болна съм, диабетичка съм… 1000 лева откъде?“, попита жената.

Присъствието на техниката обаче веднага увеличава приходите на ВиК от неплатени сметки. За няколко дни са събрани над 100 лева от общо дължимите над 2 милиона. „За три часа събрахме над 10 хиляди лева, отделно има плащания на каса“, уточни Илиева.

Докато дружеството събира дългове, водоснабдяването в региона остава ограничено. В Хасково, Харманли и редица села водата е забранена за пиене заради повишено съдържание на уран. Търсят се варианти за повече чиста вода – в кладенците край Марица се разширява вододайната зона.

„Чрез минен способ се прокарват хоризонтални дренажни лъчи, които увеличават водовземната част на съоръжението. Кладенец с диаметър 3 метра може да обхване вече 15–16 метра“, обясни Красимир Деведжиев от фирмата изпълнител.

От ВиК се надяват така да се увеличи притокът на вода към Хасково, където обаче 80% от добитата вода се губи в почвата. „Заради изключително амортизирана мрежа около 80% от водата, която добиваме, се губи“, каза Диана Иванова от ВиК – Хасково.

За намаляване на загубите започва изграждането на нови над 50 километра водопроводни тръби – половината от ВиК, другата част от Община Хасково.

„Надяваме се да спестим вода от аварии. Хасково е първи по откриване на подземни ВиК аварии заради огромния им брой. Целта е да запазим наличната вода и да не стигаме до водни кризи през лятото“, каза кметът на Хасково Станислав Дечев.

За Димитър Бойчев от години пълненето на туби от обществени извори е редовно занимание заради периодичните проблеми с чистотата на чешмяната вода.

"Пълня по 30 шишета от големите чешми от вече 4-5 години", сподели той.

"Притеснително си е, вече съм на години, не че много ми пука, ама за всеки случай ще се пазим, щом има възможност", сподели и Камен Василев.

"Получените резултати са в рамките на статистическата грешка, но въпреки това сме предприели мерки за осигуряването на вода на всички групи, които се нуждаят от това. Още вчера беше осигурена бутилирана вода с ниска минерализация за детските градини", каза секретарят на община Харманли Васил Камберов.

На бутилирана вода са и в дома за стари хора.

"Всичко е хубаво, няма грешка, те дават редовно", обясни Петър, който живее в дома.



29-те обитатели са предупредени, че водата от чешмата не трябва да се пие.



"Осигуряваме бутилирана вода. Към момента нямаме проблем, очакваме всичко да бъде наред", каза директорът на дома Пламен Петров.



Вече се взети проби и от самите кладенци, за да се установи откъде идва замърсяването, което не е първото за района.



"Очакваме резултатите във вторник или сряда следващата седмица. Целта е по този начин да изключим водоизточника, който е с най-голямо съдържание на уран. След това вече на ход е РЗИ, които трябва да вземат проби да докажат, втора проба и чак тогава ще отпаднат мерките", допълни началникът на ВиК-Харманли Янчо Вутов.



Заради повишено съдържание на уран водата е забранена за пиене в няколко населени места в цялата хасковска област, включително и в Хасково.

Повече гледайте във видеото.