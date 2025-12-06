-
Леките автомобили преминавта безпрепятствено границата
Малко преди обед в събота гръцките фермери обявиха, че спират да пропускат тежкотоварни камиони при "Кулата".
В момента те водят преговори с гръцката полиция, за да се уточни кога движението за тировете ще бъде възстановено. Леките автомобили и автобуси преминават границата свободно
Гърция временно спира преминаването на камиони след ПромахонРедактор: Станимира Шикова
